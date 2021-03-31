Borç Yapılandırmada ilk Taksit İçin Son Gün

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SGK prim yapılandırmasına başvuran vatandaşların ilk taksit ve peşin ödemeleri için süre bugün doluyor. GSS prim borçlarının ise 30 Nisan 2021 tarihine kadar peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak, corona virüs salgını sürecinde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafiflettiklerini söyledi.

YAPILANDIRILAN TOPLAM ALACAK 101 MİLYAR LİRAYI AŞTI

30 Aralık 2020’deki Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvurusunun daha fazla vatandaşın faydalanması 1 Şubat 2021’e, ödeme süresinin ise 31 Mart 2021’e kadar uzatıldığını hatırlatan Selçuk, şu bilgileri verdi:

“Söz konusu düzenleme ile sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primi (GSS), işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar yeniden yapılandırıldı.

Yapılandırma için e-Devlet, e-SGK ve sosyal güvenlik merkezlerimize 2,1 milyon vatandaşımız başvurdu. Yapılandırılan toplam alacak 101 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 7,4 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi.”

BAĞ-KUR PRİM BORÇLARI SİLİNEBİLECEK

SGK borç yapılandırmasının, Bağ-Kur’lulara da önemli avantajlar getirdiğini anlatan Selçuk, “Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncellendi. 31 Mart 2021’e kadar ödemeleri halinde, durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek” dedi.