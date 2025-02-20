  1. Haberler
  2. DÜNYA
  3. DONALD TRUMP KENDİSİNİ ABD’NİN KRALİ İLAN ETTİ! BEYAZ SARAY’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYDAŞIM

DONALD TRUMP KENDİSİNİ ABD’NİN KRALİ İLAN ETTİ! BEYAZ SARAY’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYDAŞIM

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
0
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

TRUMP KENDİNİ ABD’NİN KRALİ İLAN ETTİ! BEYAZ SARAY’DAN OLAY PAYDAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendisi için “Kralımız çok yaşa” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray , Trump’ın başında taçla gösteren bir dergi kapağını paylaşarak bu söylemeyi destekledi.

New York Valisi Kathy Hochul , Trump’a sert tepki göstererek “Biz bir kurallar ulusuyuz, kral tarafından yönetilmiyoruz.” dedi.

Trump’ın ‘kral’ vurgusu ve Beyaz Saray’ın paylaşımları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/

DONALD TRUMP KENDİSİNİ ABD’NİN KRALİ İLAN ETTİ! BEYAZ SARAY’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYDAŞIM
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp