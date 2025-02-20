DONALD TRUMP KENDİSİNİ ABD’NİN KRALİ İLAN ETTİ! BEYAZ SARAY’DAN DİKKAT ÇEKEN PAYDAŞIM

TRUMP KENDİNİ ABD’NİN KRALİ İLAN ETTİ! BEYAZ SARAY’DAN OLAY PAYDAŞIM
ABD Başkanı Donald Trump , sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kendisi için “Kralımız çok yaşa” ifadesini kullandı.
Beyaz Saray , Trump’ın başında taçla gösteren bir dergi kapağını paylaşarak bu söylemeyi destekledi.
New York Valisi Kathy Hochul , Trump’a sert tepki göstererek “Biz bir kurallar ulusuyuz, kral tarafından yönetilmiyoruz.” dedi.
Trump’ın ‘kral’ vurgusu ve Beyaz Saray’ın paylaşımları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/