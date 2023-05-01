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Bursa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında 18 yaralı tedavi görüyor

Bursa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında 18 yaralı tedavi görüyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mayıs 2023 - 12:52

BURSA’nın İnegöl ilçesinde geziden dönen öğrenci ve öğretmenleri taşıyan tur otobüsünün devrildiği kazada sürücü Kemal Arslan (59) ile öğrenci Çağan Özgen Çelik’in (12) hayatını kaybettiği, 43 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kazada yaşamını yitiren öğrenci ile sürücünün cenazesi Ankara’ya götürülürken, yaralılardan 1’i durumu ağır 18 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

Çanakkale gezisinden dönen ve Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri ile öğretmenleri taşıyan, Kemal Arslan idaresindeki 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü, gece saatlerinde Şehitler Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada sürücüsü Arslan ile öğrenci Çağan Özgen Çelik hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Yaralılardan 18’i ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; 1 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise olay yerinde ayakta tedavi edildikleri öğrenildi.

VALİ İLE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GİTTİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ile İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da Kaza yerine gelip, bilgi aldı. Burada gazetecilere konuşan Vali Canbolat, acı bir olay yaşadıklarını belirterek, “Ankara’da Etimesgut ilçemizdeki ortaokul öğrencileri taşıyan otobüs, Çanakkale’ye gezi amaçlı gidiyorlar. Dönüşte bu mevkiye geldiğinde otobüs, tek taraflı şarampole çarparak kayıp orta refüje yatıp kaza yapıyor. Otobüste 47 kişi var; bunların 3 tanesi öğretmen, 2’si sürücü, bir kısmı öğrenci. 6 tane de öğretmen çocuğu tespit edildi. Yaralılara müdahale yapıldı, ambulanslarla hastanelere sevkleri yapıldı. Büyük geçmiş olsun. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı çocuklarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Kazaya ilişkin konuşan öğrenci Berkay D. de “Okulumuz, 6,7 ve 8’inci sınıf öğrencilerini tarihi gezi için Çanakkale’ye getirdi. Dönüşte hızlı giden otobüs aniden fren yapınca devrildi. Yaklaşık 100 kişiydik. Bizim otobüste 50 kişi vardı” diye konuştu. Daha önce kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 3 olduğu bildirilmişti. Ancak tamamlanan çalışmalar ile ölü sayısının 2 olduğu bilgisi verildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, cenazelerin alınarak Ankara’ya götürüldüğü belirtildi.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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