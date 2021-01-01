Ünlü Medyum Michaela Ünlülerin Kehanetlerini Açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Dünya 1.liği alan Ünlü Astromedyum Michaela Astro, ünlü isimlerin 2022 yılındaki kehanetlerini açıkladı.

Ünlü Astromedyum Michaela Astro 2022 kehanetlerinde bulundu!

Dünya 1.liği olan ödüllü astroloğumuz Türkiye’ye müjdeli haberi sundu!!!

Türkiye;2022’nin sonunda dünyanın 5 zirve ülkesinden biri olup gücünü İran ve Çin’le birleştirecek!

Hadise’ye 2023’e kadar evlilik yok!2023 yılında yeni bir aşka yelken açıp evlenecek ve bir kız çocuğu sahibi olacak.

Demet Akalın’ı sıkıntılı günler bekliyor! Demet Akalın’ın üzerinde ağır blokajlar görüyorum! Bu yüzden başladığı hiç bir işi bitiremiyor; ivedi bir şekilde bana ulaşması gerekiyor eğer bu düzeltilerse 2022’nin Haziran ayından itibaren tekrar güzel bir çıkış yapabilecek!

Acun Ilıcalı; yeniden nikah masasına oturuyor!2022’de Acun Ilıcalı çok sade ve sanat camiasından olmayan sıradan bir aile kızıyla evleniyor!

Bülent Ersoy; ayak kırılmalarına karşı çok dikkatli olmalı!1 ay yatmak zorunda kalabilir yeni yıl itibariyle!

Seda Sayan; yeniden evleniyor! Seda Hanım bu sefer istediği mutluluğu yakalayacak. Ama bu basından gizli bir evlilik olacak. Seda Hanım mutluluğu sonuna kadar hakediyor!

Şarkıcı Gülşen;2022’de bir kız bebek sahibi olacak!

Can Yaman’ın şöhreti 2022’de tüm Avrupa’ya yayılıyor. Avrupa’da ödül alıp Avrupa’nın en iyi jönü olacak!

Ajda Pekkan 2022’de yapacak! Her şeyi bırakacak; 2023’te sağlığı ile ilgili İsviçre’de bir sağlık kampından yardım alıp sağlığına kavuşacak!

Tarkan’ın mutlu yuvasında karabulutlar var! Jüpiter; Koç burcuna geçtiğinde Tarkan’ın hayatına Avrupa’lı birisi girecek!

Cem Yılmaz sürpriz bir şekilde 2022’nin sonunda evleniyor!

Kıvanç Tatlıtuğ;2022 yılında ani bir şekilde boşanıp; Türkiye’de çok başarılı işlere imza atacak!

Hülya Avşar; Kaya Çilingiroğlu 2022 yılında Avşar’dan tekrar bir şans dileyip birlikte olmak isteyecek!