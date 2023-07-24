Haluk Levent'in depremzede çift için yaptığı ''helal olsun'' dedirtti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden biri Hatay olmuştu.Haluk Levent’de deprem nedeniyle bölgedeki çalışmalara ilk günden bu yana destek vermeye ediyor.

Ünlü isim, son olarak Antakya ilçesinde depremzede Ahmet ve Funda Öztürk çiftinin düğününe katıldı. Çiftin mutluluğuna ortak olan Levent, çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi.

“OYNAMA SÖZÜM VARDI”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Levent, “Ahmet ve Funda 13 Şubat’ta evleneceklerdi, deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından da kayıplar oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık.

Düğünlerinde çifte telli oynama sözüm vardı. Az önce oradaydım. Belki 6 aydır ilk kez eğlendik Hatay’da” ifadelerini kullandı.