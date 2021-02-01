Burhan Kuzu’nun Ailesinden Flaş Açıklama

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu’nun parayla iş takibi yaptığını ileri süren Sinan Çiftçi ile ilgili Kuzu ailesinden günler sonra açıklama geldi.

1 Kasım 2020 tarihinde vefat eden AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu’nun eski danışmanı Sinan Çiftçi, Kuzu’nun ciddi paralara iş takibi yaptığı söylemişti.

Kuzu’yla ilgili katıldığı yayında açıklamalarda bulunan Sinan Çiftçi, “En çok Berat Albayrak’ı kullanırdı. Fuat Oktay, Mustafa Şentop’a da çok iş çözdürdü” diye konuştu. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kuzu için “Zindaşti dosyasını kapatmak için hastanede Burhan Kuzu’nun fişini çektiler diye düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

İDDİALARIN DOĞRULUK PAYI BULUNMUYOR

Çiftçi’nin açıklamaları kamuoyunda gündem olurken Kuzu ailesinden günler sonra iddialara ilişkin yazılı bir açıklama geldi. Kuzu’nun ailesinin SOL gazetesine gönderdiği açıklamada, “Sinan Çiftçi tarafından dile getirilen iddiaların hiçbir doğruluk payı bulunmamaktadır.” denildi.

”ASILSIZ İTHAMLAR ÜZERİNDE MERHUMA ZARAR VERME ÇABASI İÇİNDELER”

Sinan Çiftçi’nin Kuzu’nun danışmanı olmadığı, sosyal medya konusunda kendisine yardımcı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu şahıs dışında yine birtakım kişiler herhangi bir delil veya belgeye dayanmaksızın, resmi makamlara yansıyan belge ve delillere tamamen zıt ve gerçeklerle alakası olmayan çeşitli beyanlar ile farklı medya kanal ve mecralarında boy göstermişlerdir.Sinan Çiftçi, hiçbir zaman merhumun danışmanlık vazifesini üstlenmemiştir. Yalnızca -kendisinin de ifade ettiği gibi- sosyal medya konusunda bazı işlerinde yardımcı olmuştur.

Bu şahıs hakkında iftira ve hakaret kapsamında kalan beyanları nedeniyle şikâyet ve dava hakkımız saklıdır. İddia sahipleri, kendi asılsız ithamları ve komplo teorileri üzerinden merhuma zarar verme ve politik gündem oluşturma çabası içerisinde olsalar da; merhumun aziz hatırası, bu şekilde kötü niyetli iddia ve ithamlarla zarara uğratılamaz. Sayın Burhan Kuzu’nun mirasçıları ve ailesi olarak ilgililerine ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.”