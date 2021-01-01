Koronavirüs Bilim Kurulu Bugün Toplanacak!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımıyla toplanacak.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun saat 16.30’da Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi’nde toplanacağı bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılacağı belirtildi.
Açıklamada Bakan Koca’nın, toplantının ardından saat 19.00’da basın açıklaması yapacağı ifade edildi.