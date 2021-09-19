Burcu’dan Cesur Paylaşımlar
Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burcu Özberk’in Instagram hesabında yaptığı son paylaşım gündeme oturdu.
FOX TV’nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, tam gaz izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.
Yaz boyunca da sette olan ve bölüm çekimlerini aksatmayan ünlü oyuncu Burcu Özberk’in başarısı dilden dile konuşuluyor.
Ancak Özberk, başarısının yanı sıra güzelliğiyle de gündemde
Özberk’in Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden paylaştığı video ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Özberk’in cesur kıyafeti seçimi ve dekoltesi hayranlarının gözünden kaçmadı.
Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.