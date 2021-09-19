Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

menu1

Burcu’dan Cesur Paylaşımlar

detay1
Burcu’dan Cesur Paylaşımlar
3 views
19 Eylül 2021 - 11:44
detay2

Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızı Burcu Özberk’in Instagram hesabında yaptığı son paylaşım gündeme oturdu.

FOX TV’nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam, tam gaz izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Yaz boyunca da sette olan ve bölüm çekimlerini aksatmayan ünlü oyuncu Burcu Özberk’in başarısı dilden dile konuşuluyor.

Ancak Özberk, başarısının yanı sıra güzelliğiyle de gündemde

Özberk’in Aşk Mantık İntikam dizisinin setinden paylaştığı video ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Özberk’in cesur kıyafeti seçimi ve dekoltesi hayranlarının gözünden kaçmadı.

 

 

 

 

 

Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.
 

 

detay3
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selin’den Barışmaya Yeşil IşıkSelin’den Barışmaya Yeşil Işık
Bekârlığa Veda Partisi Olay OlduBekârlığa Veda Partisi Olay Oldu
Özel Hayatından Dikkat Çeken AçıklamalarÖzel Hayatından Dikkat Çeken Açıklamalar
Ünlü Profesör, İklim Değişikliliği’ne DeğindiÜnlü Profesör, İklim Değişikliliği’ne Değindi
Güzellik Kraliçesi Palalı Kurbanı !Güzellik Kraliçesi Palalı Kurbanı !
kayıt2
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ana Haber Spikeri Kameramanı Hastanelik mi Etti?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu’dan Cesur Paylaşımlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Selin’den Barışmaya Yeşil Işık
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bekârlığa Veda Partisi Olay Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özel Hayatından Dikkat Çeken Açıklamalar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Profesör, İklim Değişikliliği’ne Değindi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Güzellik Kraliçesi Palalı Kurbanı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Merih Demiral Kanlar İçerisinde Kaldı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Boşanma Gerekçeleri Astroloji !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Sert Yanıt
SON DAKİKA HABERLERİ
Ana Haber Spikeri Kameramanı Hastanelik mi Etti?Eylül 19, 2021-11:53 am
Burcu’dan Cesur PaylaşımlarEylül 19, 2021-11:44 am
Selin’den Barışmaya Yeşil IşıkEylül 19, 2021-11:29 am
Bekârlığa Veda Partisi Olay OlduEylül 19, 2021-10:58 am
Özel Hayatından Dikkat Çeken AçıklamalarEylül 19, 2021-10:46 am
Ünlü Profesör, İklim Değişikliliği’ne DeğindiEylül 19, 2021-10:34 am
Güzellik Kraliçesi Palalı Kurbanı !Eylül 19, 2021-10:24 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !