Bunlar Ne Kadar Vergi Ödediler ?

Hükümete yakınlığıyla bilinen inşaat şirketlerin 2018, 2019 ve 2020’de ödediği kurumsal vergi miktarı belli oldu.

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre havalimanlarından metrolara, karayollarından demiryollarına, enerji santrallerinden şehir hastanelerine kadar birçok proje son 20 yılda öne çıkan firmalar tarafından inşa edildi.

Söz konusu şirketlerin son 3 yılda ödediği vergiler şöyle:

Kalyon inşaat: 2018’de 33.6 milyon, 2019’da 91.9 milyon ve 2020’de 185.7 milyon olmak üzere son üç yılda toplam 311 milyon lira kurumlar vergisi ödedi.

Kolin: 2018’de 9.4 milyon, 2019’da 10.9 milyon ve 2020’de 54.7 milyon olmak üzere son üç yılda toplam 75 milyon lira kurumlar vergisi ödedi.

Doğuş İnşaat: Son 3 yılda hiç kurumlar vergisi ödemedi.

Yapı Merkezi: 2018’de ve 2020 yılında kurumlar vergisi ödemeyen şirket, 2019’da 15.8 milyon liralık vergi ödedi.

Cengiz İnşaat: 2018’de vergi ödemeyen şirket, 2019 yılında 102 milyon, 2020’de 391.8 milyon olmak üzere toplam 493.8 milyon lira vergi ödedi.

Özgün Yapı: 2018’de 7.7 milyon, 2019’da 14.5 milyon ve 2020’de 2.6 milyon olmak üzere son üç yılda toplam 24.8 milyon lira kurumlar vergisi ödedi.

Özaltın İnşaat: 2018’de ve 2020 yılında kurumlar vergisi ödemeyen şirket, 2019’da 115.8 milyon liralık vergi ödedi.

Makyol: 2018’de 26.3 milyon, 2019’da 223.3 milyon ve 2020’de 37.4 milyon olmak üzere son üç yılda toplam 361.9 milyon lira kurumlar vergisi ödedi.

REC ULUS. İnşaat (Rönesans): 2018’de 24.6 milyon, 2019’da 176.6 milyon ve 2020’de 52.3 milyon olmak üzere son üç yılda toplam 253.5 milyon lira kurumlar vergisi ödedi.

Şenbay Madencilik: 2018 ve 2019 yılında kurumlar vergisi ödemeyen şirket, 2020’da 252 bin lira vergi ödedi.

Limak İnşaat: 2018 yılında 11.4 milyon lira vergi ödeyen şirket, 2019 ve 2020 yıllarında kurumlar vergisi ödemedi.