14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Oy Oranları ve dakika dakika son gelişmeler

2023 seçim sonuçları için geri sayım başladı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımı başladı. Seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından tüm illerden gelen veriler dakika dakika hurriyet.com.tr seçim özel sayfamızda olacak. Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak Hurriyet.com.tr’de yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. İşte 2023 seçimi, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler ve diğer tüm bilgiler.

Seçim Sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları merakla takip edilecek. Yurtiçi ve yurtdışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen bugün ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.

17:00 OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Türkiye, cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

16:50 İSTANBUL BAROSU’NDAN SAAT UYARISI

İstanbul Barosu sosyal medya hesabı üzerinden saat 17.00’da sona erecek oy kullanımıyla ilgili açıklama geldi. Barodan yapılan açıklamada, “Sandık Kurulu Başkanı saat 17.00 itibarı ile oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır. Sandık Kurulu Başkanı tarafından saat 17.00 itibarı ile kimliklerin toplanmasından sonra gelen seçmen oyunu kullanamaz” ifadelerine yer verildi.

15:26 BAKAN NEBATİ, OYUNU KULLANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, oyunu, milletvekili adayı olduğu Mersin’de Osmangazi İlk ve Ortaokulu’ndaki 1294 nolu sandıkta kullandı.

15:00 OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÇALARI DÜŞTÜ

İstanbul Ümraniye’de Aşağı Dudullu Mahallesi’ndeki Prof.Dr. Sabri Orman Ortaokulu’nda 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü. Olayda görevli 2 müşahit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme işlemi devam etti.

14:00 KARAİSMAİLOĞLU: SANDIK DEMOKRASİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu memleketi Trabzon’da kullandı. Bakan Karaismailoğlu, “Hayırlı olsun; sözün bittiği yerdeyiz. Sandık demokrasilerin vazgeçilmezi” dedi.

13:12 BAHÇELİ, OYUNU KULLANDI

MHP Lideri Devlet Bahçeli Ankara’da Anıttepe Orta Okulu’nda oyunu kullandı. Bahçeli, ‘Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarını partimizde takip edeceğim.’ dedi.

12:39 DESTİCİ, OYUNU KULLANDI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul’da oyunu kullandı.

11:48 ERDOĞAN, OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar Kısıklı’daki Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Erdoğan, “Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00’ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli” dedi.

11:34 KILIÇDAROĞLU, OYUNU KULLANDI

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Arjantin İlkokulu’nda oyunu kullandı. (FOTO: UĞUR YILDIRIM)

11:27 SİNAN OĞAN OYUNU KULLANDI

Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Ankara Çankaya’da oyunu kullandı. Oğan, “Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Herkes oy kullansın. Bu seçimi bayram havasında geçirelim” dedi.

11:11 BAKAN KASAPOĞLU, OYUNU KULLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim bölgesi İzmir’de eşi ile birlikte oy kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, “Gün sonu itibarıyla milletimizin kararı ortaya çıkmış olacak. Ülkemiz demokratik olgunlukla, halkımızın soğukkanlılığıyla, ferasetiyle pek çok seçimi geçirdiği gibi inşallah bu seçimi de aynı olgunlukla bir demokrasi şöleni olarak geçirecektir. İnşallah memleketimiz, milletimiz, ülkemizin geleceği için hayırlı olacaktır. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

10:45 YSK BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara’da oy kullandıktan sonra açıklama yaptı. Bazı sandık noktalarında cumhurbaşkanı oy pusulasında Muharrem İnce’nin bulunduğu bölümümün karalandığı iddiası sorulan Yener, “Bu iddianın doğruluğunu biz de teyit edemedik. Ancak tüm sandık kurulu başkanlarımıza her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Dün de Kurulumuz açıkladı; şu anda cumhurbaşkanı aday pusulasında herhangi bir değişiklik yasal olarak mümkün değildir. 4 aday yer almaktadır. Herhangi bir adayın pusulada üzerinin çizilmemesi gerekmektedir. Bu konuda sabahleyin sandık kurulu başkanlarımıza ve ilçe seçim kurullarımıza mesaj yoluyla gerekli ikazlar yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

10:31 AKŞENER, OYUNU KULLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Burada açıklama yapan Akşener, “Aziz milletin vereceği karar bizlerin başı üzerinedir. Başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak” dedi. (FOTO: GÖKHAN KARAKAŞ)

09:56 BAKAN SOYLU, OYUNU KULLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu’nda, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

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Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, “1833’ten itibaren Türkiye büyük bir seçim tecrübesine sahiptir. Biz de bu seçimler için Yüksek Seçim Kurulu’yla beraber özellikle 8 ayrı bölgede bir dağılım yaparak toplantılar gerçekleştirdik. Bugün 601 bin güvenlik görevlimiz, polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz görevlerinin başındadır. Üzerimize düşen bir vazife olarak okulların hem iç hem de dış güvenliğinin yanı sıra seçim kurullarının iç ve dış güvenliği konusunda görevimizin başındayız. 79 helikopterimiz ve 8 uçağımız da görevinin başında. Okulların jeneratör, kamera, ışıklandırma dahil bütün tertibatı için de günler öncesinden tedbirler alınmıştır. 13 Mart’ta yayımlanan seçim genelgesindeki bütün maddelerimiz tek tek valilerimiz, kaymaklarımız, ilçe emniyet müdürlerimizle koordineli bir şekilde tamamlanmıştır” dedi.

09:27 DEPREMZEDELER KONTEYNERDE OY KULLANIYOR

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya’da genel seçimler için 530 bin 667 seçmen 1902 sandıkta oy kullanma işlemine başladı. YSK tarafından kentte seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere 100 konteyner kuruldu.

09:16 BAKAN BOZDAĞ OYUNU KULLANDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi Şanlıurfa’da, 1075 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Bozdağ, huzur içerisinde seçim sürecinin geride bırakıldığını ve bundan sonra halkın kararının bekleneceğini belirterek şöyle dedi:

“Hayırlı uğurlu olsun. Bugün milletimiz, evlatlarımızın, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceği için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şanlıurfa’da seçim, büyük bir demokratik olgunluk içinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde geçeceğinden şüphem yoktur. Türkiye ve aziz milletimiz bu konuda geçmişten bugüne demokratik olgunluğun en güzel örneklerini vermiştir, bu seçimde de aynı şekilde gidip iradesini sandığa yansıtacaktır ve demokratik olgunluğun en güzelini göstereceklerdir. Seçimlerimiz Şanlıurfa’mıza, Türkiye’mize, aziz milletimize tekrar hayırlı olsun.”

08:00 OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Türkiye genelinde oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

07:07 SANDIK YEMİNİ EDEREK GÖREVE BAŞLADILAR

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde sandık başında bulunacak görevliler bugün erken saatlerde görev yapacakları okullara gelmeye başladı. Sandık Başkanları, memurlar ve parti görevlileri sandık yemini ederek göreve başladı.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

“Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim.”

Türkiye sandığa gidiyor. Beş yıl süreyle görev yapacak cumhurbaşkanı ile 28. Dönem Parlamentosu’nu belirlemek üzere 60 milyon 697 bin 843 seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı için üç aday, Meclis’e girmek için 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarışacak.

4.9 MİLYON ‘İLK OY’UNU KULLANACAK

Yurtiçi ve yurtdışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen bugün ilk kez oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.

SEÇMENLERİN % 50.6’SI KADIN

60 milyon 697 bin 843 yurtiçi seçmenin 30 milyon 710 bin 790’ını (yüzde 50.6) kadınlar, 29 milyon 897 bin 53’ünü (yüzde 49.4) erkekler oluşturuyor. Yurtiçinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı 989 bin 543, 75 yaş ve üzeri seçmen sayısı 3 milyon 180 bin 802. Cezaevindeki seçmen sayısı 53 bin 172.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Yüksek Seçim Kurulu’nca, oy verme günü için enerji kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya dönük olanlar başta olmak üzere tüm tedbirler alındı. YSK tarafından bu konuda gerekli testler de yapıldı.

NELER YASAK?

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasak. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız Yemek verilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak. Seçim günü saat 18.00’e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak. Saat 18.00-21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak. YSK bu saati daha erkene çekebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs’ta da uygulanacak.

2023 Seçim Sonuçları NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi’ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.

İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak.

YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçlarını 14 Mayıs saat 23.59’a kadar ilan edecek.

SEÇİM SONUÇLARI HURRİYET.COM.TR’DE OLACAK

Seçim sonuçları hazırlanan seçim özel sayfamızdan, il il ve ilçe ilçe takip edilebilecek. Anlık güncellenen veriler ve oy oranları 2023 seçim özel sayfamızda olacak.