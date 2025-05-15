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BÜLENT ERSOY’DAN İLK VASİYET AÇIKLAMASI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türk Sanat Müziği’nin efsane ismi Bülent Ersoy, ilk kez vasiyetini açıkladı. Dillere destan servetiyle gündeme gelen ünlü sanatçı, vasiyetinde çocuklar için özel bir bölüm ayırdığını duyurdu.

Türk müziğinin “Diva”sı olarak anılan Bülent Ersoy, sahne aldığı son konserde yaptığı duygusal açıklamayla gündem oldu. Yıllardır merak edilen vasiyetiyle ilgili ilk kez konuşan Ersoy, sahip olduğu servetiyle çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak istediğini söyledi.

“ALLAH EVLAT NASİP ETMEDİ AMA ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORUM”

Sabah gazetesine göre Diva, şu açıklamayı yaptı:

“Allah bana evlat nasip etmedi. Ama çocukları çok seviyorum. Vasiyetnamemde onlar için özel bir kısım ayırdım. Geleceğin büyükleri olacak bu çocuklara Bülent ablaları olarak huzurlu bir yaşam sağlayacak imkanları bırakmak istiyorum.”

BÜLENT ERSOY’UN SERVETİ GÜNDEM OLDU

Yıllardır sanat dünyasında elde ettiği büyük başarılar sayesinde servetini büyüten Bülent Ersoy’un mal varlığı da ortaya çıktı. Sabah’ın haberine göre Ersoy’un serveti arasında şunlar bulunuyor:

  • İstanbul’da 28 daire ve 4 ultra lüks villa

  • Bodrum, Marmaris ve Antalya’da müstakil villalar

  • Fenerbahçe’de özel saunalı gayrimenkul

  • Fethiye’de benzin istasyonu

  • 30 metrelik lüks yat

  • Kiraya verdiği vinç ve iş makineleri

“SEVDİKLERİME VERMEK BOYNUMUN BORCU”

Kazancını sadece kendine değil, toplumun geleceğine de aktarmak istediğini belirten Ersoy, “Allah bana verdi, sizler bana lütfettiniz. Ben de sevdiklerime vereceğim. Çocuklara, geleceğe bir iz bırakmak istiyorum.” dedi.

Bu açıklamalarıyla Bülent Ersoy, hayranlarından ve sosyal medya kullanıcılarından takdir topladı. Özellikle çocuklara yönelik yaptığı vasiyet detayı, sanatçının toplumsal duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

BÜLENT ERSOY’DAN İLK VASİYET AÇIKLAMASI
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