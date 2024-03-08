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Doğan ailesi Bodrum’dan da çıktı

Doğan ailesi Bodrum’dan da çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Mart 2024 - 13:21
Aydın Doğan’ın damadı iş insanı Mehmet Ali Yalçındağ, Bodrum’da sahibi olduğu Moyo Oteli, 13 milyon euroya Azerbaycanlılara sattı.

2018 yılında medyadan çıkan Aydın Doğan’ı, torunu Aydın Doğan Yalçındağ izledi. Torun Doğan, sahibi olduğu BluTV’yi geçtiğimiz aralık ayında Warner Bros’a sattı.

Aydın Doğan’ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ ise Muğla’nın Bodrum ilçesinde sahibi olduğu Moyo Oteli sattı.

Eşi Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın da da ortak olduğu otel, 13 milyon euroya (yaklaşık 450 milyon TL) Azerbaycanlılara gitti.

Özel kumlu plajı bulunan, Bodrum yarımadası manzarası sunan otel, kentin en gözde bölgesinde bulunuyor.

Doğan ailesi Bodrum'dan da çıktı - Resim : 1

MEHMET ALİ YALÇINDAĞ KİMDİR

1990 yılından bu yana Doğan Holding bünyesinde çeşitli kurumlarda yöneticilik görevleri üstlenen Yalçındağ, 1996 yılında Doğan Grubu bünyesindeki Medya Şirketlerini bir araya getirerek Doğan Yayın Holding’in Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı, 1999 itibarıyla da Doğan Yayın Holding Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Doğan ve Raks isimlerinin ilk harflerinden oluşan D&R Mağazalarının ilk yönetim kurulu üyelerinden olan Yalçındağ bir dönem Yandex Türkiye ve Doğan Medya Grubu CEO’luğu yaptı.

TÜSİAD üyeliği de yapan Yalçındağ , 2018 yılı Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na atandı.

Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Mehmet Ali Yalçındağ, Arzuhan Doğan Yalçındağ ile evli ve iki çocuğu var.

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