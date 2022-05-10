Buket Aydın’dan Dekolteli Poz

Ünlü Sunucu Buket Aydın iş hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Aydın bu sefer göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden beğeni topladı. Takipçileri “Bu güzelliğe hayranım” yorumlarında bulundu.
Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alan Buket Aydın, göğüs dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi. Aydın’ın pozuna takipçileri, “Bu güzelliğe hayranım” gibi yorum yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Buket Aydın,”İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey” yanıtını vermişti.
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