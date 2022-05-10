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Buket Aydın’dan Dekolteli Poz

Buket Aydın’dan Dekolteli Poz
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10 Mayıs 2022 - 12:59

Ünlü Sunucu Buket Aydın iş hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Aydın bu sefer göğüs dekolteli pozuyla takipçilerinden beğeni topladı. Takipçileri “Bu güzelliğe hayranım” yorumlarında bulundu.

Instagram’da 327 bin takipçisi olan Buket Aydın, cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 37 yaşındaki sunucu, paylaştığı son fotoğrafıyla dikkat çekti.

 

BUKET AYDIN’DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ!
Son zamanlarda magazin gündeminde sık sık yer alan Buket Aydın, göğüs dekolteli pozlarına bir yenisini daha ekledi. Aydın’ın pozuna takipçileri, “Bu güzelliğe hayranım” gibi yorum yaptı. 

 

 

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“EVLİLİK GÜZEL BİR ŞEY”
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Buket Aydın,”İkinci bir evliliği düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Neden düşünmeyeyim doğru kişi ile olursa evlilik güzel bir şey” yanıtını vermişti. 

 

 

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Buket Aydın eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesinde aldı. Ece Baykal ile 2013-2020 yılları arasında evli kalan Buket Aydın’ın haber spikeri alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.
 

 

 

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