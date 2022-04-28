Güneş tutulması ne zaman, hangi gün? Güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi? Yılın ilk tutulması!

Güneş Tutulması’nın tarihi doğa tutkunları başta olmak üzere tüm dünyada sabırsızlıkla bekleniyor. 2022 yılının ilk tutulması olan parçalı güneş tutulması ile dünya ender rastlanan tarihi gök olayına tanık olacak. Ay’ın Güneş’i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayı sanatsal fotoğrafların ortaya çıkmasına da neden olacak. Güneş tutulmasının izlemek isteyenler ise tutulmanın saat ve tarihine odaklandı. Peki, Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye’den izlenebilecek mi? İşte, ayrıntılar.
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Nisan ayında gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının tarihi için geri sayım başladı. Belirli bölgelerden gözlemlenebilecek olan Güneş tutulması Antarktika’nın bazı bölgelerinde ve Pasifik ve Atlantik okyanuslarında görülebilecek. Ülkemizden gözlemlenemeyecek olan Güneş tutulması 4 saat sürecek ve Türkiye’den görülemeyecek. Bu ender rastlanan doğa olayı 30 Nisan 23:27’de meydana gelecek.
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2022 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2022 yılının önemli gök olaylarının yer aldığı takvime göre, bu yılın ilk Güneş tutulması 30 Nisan 23:27’de meydana gelecek.
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2022 GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Güneş tutulması Antarktika, Güney Amerika, Pasifik okyanusundan izlenirken, Türkiye’den izlenemeyecek.
Bir sonraki güneş tutulması 20 Nisan 2023’te; bu tutulma, hem tam güneş tutulması hem de “ateş çemberi” veya halkalı güneş tutulması özelliklerini gösteren melez bir tutulma olacak.
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GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?
Ay Güneş’ten yaklaşık 400 kere daha küçük fakat bize Güneş’ten 400 kere daha yakın olduğu için gökyüzünde ikisi de aynı büyüklükte gözükürler. Bir Güneş Tutulması, Ay’ın Güneş ile Dünya arasına girmesi ve bazı özel koşulların sağlanması neticesinde meydana gelir. Tutulmanın olabilmesi için, Ay’ın Yeniay safhasında olması ve Yer etrafındaki yörüngesinin düzlemi ile Yer’in Güneş etrafındaki yörünge düzleminin arakesit noktaları doğrultusunun Güneş’in merkezinden geçmesi gerekir. Diğer bir deyişle Güneş Ay ve Dünya aynı doğrultuda olmalıdır. Bilindiği üzere bir yıl içerisinde 12 ay vardır. Yani Ay, Dünya etrafında yılda 12 kez dolanır. Dolayısıyla,eğer Ay’ın yörünge düzlemi Dünya’nınkiyle çakışık olsaydı, bir yılda 12 kez Güneş tutulması meydana gelebilirdi. Fakat durum böyle değildir. Ay’ın yörünge düzlemi ile Dünya’nınki arasında yaklaşık 5° 9′ lık bir açı vardır. Bu açı nedeniyle Dünya, Ay ve Güneş, Ay’ın Dünya etrafındaki her dolanımında tam olarak aynı doğrultuda bulunmazlar. Böylece her ay bir Güneş tutulması oluşmaz. Nitekim bir yılda en az iki, en çok beş Güneş tutulması meydana gelebilir.