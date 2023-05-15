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En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı…

En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Mayıs 2023 - 12:12
Seçim öncesi anket sonuçlarını açıklayan kamuoyu araştırma şirketleri, öngörülerinde yanıldı. İşte kamuoyu araştırma şirketlerinin seçimden önceki son günlerde yayımladığı anket sonuçları…
En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 1

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde, saat 00.30 itibarıyla Anadolu Ajansı’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.6, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.6, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5 oy aldı. İttifaklara göre milletvekili seçimi oy oranları ise Cumhur İttifakı yüzde 49.8, Millet İttifakı yüzde 34.9, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10 olarak gerçekleşti.

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En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 2

Kamuoyu araştırma şirketlerinin seçimden önceki son günlerde yayımladığı anket sonuçları şöyleydi:

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En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 3

KONDA (6-7 Mayıs)

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3

Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7

Sinan Oğan: Yüzde 4.8

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En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 4

MetroPOLL (9-10 Mayıs)

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.1

Tayyip Erdoğan: Yüzde 46.9

Sinan Oğan: Yüzde 2.7

Muharrem İnce: Yüzde 1.3

415

En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 5

ORC (10-11 Mayıs)

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.7

Erdoğan: Yüzde 44.2

Oğan: Yüzde 2.8

İnce: Yüzde 1.3

515

En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 6

Yöneylem (9-10 Mayıs)

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.5

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.4

Sinan Oğan: Yüzde 4.7

Muharrem İnce: Yüzde 1.4

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En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 7

Avrasya Araştırma (12 Mayıs)

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.3

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.2

Sinan Oğan: Yüzde 3.1

Muharrem İnce: Yüzde 1.7

715

En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 8

Türkiye Raporu (12 Mayıs)

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.5

Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.6

Sinan Oğan: Yüzde 3.9

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En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 9

GENAR (12 Mayıs)

Tayyip Erdoğan: Yüzde 51.4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.3

Sinan Oğan: Yüzde 4.3

915

En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 10

Optimar (9-11 Mayıs)

Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.7

Sinan Oğan: Yüzde 3.4

Muharrem İnce: Yüzde 1.5

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En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 11

Parti ve ittifaklarla ilgili tahminler ise şöyle oldu…

1115

En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 12

KONDA

Cumhur İttifakı: Yüzde 44

AK Parti: Yüzde 35

MHP: Yüzde 8

Diğer: Yüzde 1

Millet İttifakı: Yüzde 39.9

CHP: Yüzde 27.3

İYİ Parti: Yüzde 12.4

Diğer: Yüzde 0.2

Emek ve özgürlük İttifakı: Yüzde 12.3

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10.5

TİP: Yüzde 1.8

1215

En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 13

MetroPOLL

Cumhur İttifakı: Yüzde 45.5

AK Parti: Yüzde 40.3

MHP: Yüzde 5.2

Millet İttifakı: Yüzde 39.1

CHP: Yüzde 30.5

İYİ Parti: Yüzde 8.6

Emek ve Özgürlük İttifakı

Yeşil Sol Parti: Yüzde 10.1

TİP: Yüzde 1.6

1315

En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 14

ORC

AK Parti: Yüzde 34.5

CHP: Yüzde 28.4

İYİ Parti: Yüzde 13.7

Yeşil Sol: Yüzde 10.6

MHP: Yüzde 7.3

Diğer: Yüzde 5.5

1415

En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı… - Sayfa 15

Yöneylem

AK Parti: Yüzde 35.5

CHP: Yüzde 30.4

Yeşil Sol: Yüzde 10.2

İYİ Parti: Yüzde 9.6

MHP: Yüzde 7.8

TİP: Yüzde 2.6

Yeniden Refah: Yüzde 1.1

1515

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