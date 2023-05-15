En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı…

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde, saat 00.30 itibarıyla Anadolu Ajansı’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.6, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.6, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5 oy aldı. İttifaklara göre milletvekili seçimi oy oranları ise Cumhur İttifakı yüzde 49.8, Millet İttifakı yüzde 34.9, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10 olarak gerçekleşti.