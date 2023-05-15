En yakın sonucu hangi anket şirketi bildi? Tahminler tutmadı…

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde, saat 00.30 itibarıyla Anadolu Ajansı’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.6, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.6, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5 oy aldı. İttifaklara göre milletvekili seçimi oy oranları ise Cumhur İttifakı yüzde 49.8, Millet İttifakı yüzde 34.9, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde 10 olarak gerçekleşti.
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Kamuoyu araştırma şirketlerinin seçimden önceki son günlerde yayımladığı anket sonuçları şöyleydi:
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KONDA (6-7 Mayıs)
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.3
Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.7
Sinan Oğan: Yüzde 4.8
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MetroPOLL (9-10 Mayıs)
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.1
Tayyip Erdoğan: Yüzde 46.9
Sinan Oğan: Yüzde 2.7
Muharrem İnce: Yüzde 1.3
415
ORC (10-11 Mayıs)
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.7
Erdoğan: Yüzde 44.2
Oğan: Yüzde 2.8
İnce: Yüzde 1.3
515
Yöneylem (9-10 Mayıs)
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.5
Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.4
Sinan Oğan: Yüzde 4.7
Muharrem İnce: Yüzde 1.4
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Avrasya Araştırma (12 Mayıs)
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.3
Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.2
Sinan Oğan: Yüzde 3.1
Muharrem İnce: Yüzde 1.7
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Türkiye Raporu (12 Mayıs)
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.5
Tayyip Erdoğan: Yüzde 45.6
Sinan Oğan: Yüzde 3.9
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GENAR (12 Mayıs)
Tayyip Erdoğan: Yüzde 51.4
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.3
Sinan Oğan: Yüzde 4.3
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Optimar (9-11 Mayıs)
Tayyip Erdoğan: Yüzde 50.4
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.7
Sinan Oğan: Yüzde 3.4
Muharrem İnce: Yüzde 1.5
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Parti ve ittifaklarla ilgili tahminler ise şöyle oldu…
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KONDA
Cumhur İttifakı: Yüzde 44
AK Parti: Yüzde 35
MHP: Yüzde 8
Diğer: Yüzde 1
Millet İttifakı: Yüzde 39.9
CHP: Yüzde 27.3
İYİ Parti: Yüzde 12.4
Diğer: Yüzde 0.2
Emek ve özgürlük İttifakı: Yüzde 12.3
Yeşil Sol Parti: Yüzde 10.5
TİP: Yüzde 1.8
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MetroPOLL
Cumhur İttifakı: Yüzde 45.5
AK Parti: Yüzde 40.3
MHP: Yüzde 5.2
Millet İttifakı: Yüzde 39.1
CHP: Yüzde 30.5
İYİ Parti: Yüzde 8.6
Emek ve Özgürlük İttifakı
Yeşil Sol Parti: Yüzde 10.1
TİP: Yüzde 1.6
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ORC
AK Parti: Yüzde 34.5
CHP: Yüzde 28.4
İYİ Parti: Yüzde 13.7
Yeşil Sol: Yüzde 10.6
MHP: Yüzde 7.3
Diğer: Yüzde 5.5
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Yöneylem
AK Parti: Yüzde 35.5
CHP: Yüzde 30.4
Yeşil Sol: Yüzde 10.2
İYİ Parti: Yüzde 9.6
MHP: Yüzde 7.8
TİP: Yüzde 2.6
Yeniden Refah: Yüzde 1.1
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