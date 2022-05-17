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BU BİNA YIKILIRSA ALTINDA KALIRSINIZ!

BU BİNA YIKILIRSA ALTINDA KALIRSINIZ!
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17 Mayıs 2022 - 19:36

Bizzat şahit olduğum bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Deprem uzmanları, Doğu ve Güneydoğu hattındaki bir depremi sürekli dile getirmeye başladı.
İstanbul’da olacak en küçük bir yer hareketinin büyük bir tehlike arz ettiği sıklıkla gündeme getirilirken Malatya-Elazığ-Erzincan fay hattında olabilecek bir deprem nedense yetkililer tarafından kulak arkası ediliyor?
Bu konuya nereden geldiğimi soracak olursanız, şöyle anlatayım; rahmetli babam ve annem, 25 yıllık birikimleriyle Malatya’da bir daire almışlardı. Burası, Malatya Valisi’nin oturduğu konağın da bulunduğu şehrin en işlek lokasyonlarından olan Elazığ Caddesi’nde… Malatyalılar iyi bilir; bu caddede A, B ve C bloklarından oluşan tam 50 yıllık Güneydoğu Apartmanı var.
Geçen yıl Malatya’ya ziyarete gittiğimde daire sakinleri ile bir araya gelerek işte bu binanın oldukça eski olduğunu ve tehlike arz etmeye başladığını konuşmuştuk. Daire sahiplerinden bir çoğu emekli ve zar-zor geçiniyor. Bir çoğunun müteahhite verecek paraları yok ancak yine de ‘deprem öldürmez, bina öldürür’ sözünü dikkate alarak apartmanın yenilenmesi için ikna oldular.

Bunun üzerine, hep birlikte Battalgazi Belediyesi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nce Malatya Valiliği’ne verilmek üzere bir dilekçe hazırladık. Dilekçeyi kendim yetkililere iletmeme rağmen o günden bu yana ne yazık ki bir cevap alamadık.
Gelişme olmaması üzerine Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı aradım. Kendisi Sayın Vali’nin yanında olduğunu ve konuyu hemen ileteceğini belirtti.
Bu konuşmamızın da üzerinden günler geçti, aylar geçti…
Malatya bir yılda iki kez sallandı ama yetkililerden dilekçemize hala bir cevap gelmedi. Valilik, konuyla ilgili tarafımıza en küçük bir bilgilendirmede bulunmadı. Cep telefonumu Özel Kalem Müdürüne vermeme rağmen aranmadım.
Malatya’da kaldığım 10 gün boyunca, konu ile ilgili hiç bir sonuç alamadan İstanbul’a döndüm.
Oysa, Malatya Anakent Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ettiğimde kendisi konu ile yakından ilgilenmiş, sorumlu arkadaşı yanına çağırarak bilgilendirmişti. Malatya’da Güneydoğu Apartmanı gibi riskli birkaç bina daha olduğunu, bunun için de Çevre Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazmalarına rağmen olumlu bir cevap alamadıklarını anlattı.
Tüm bu yaşananlar üzerine ben de şunu önemle vurgulamak istiyorum; Sayın Bakan, bu bina yıkılırsa altında kalırsınız!
Malatya’da bir deprem olursa ve bu bina yıkılırsa sorumlusu siz olacaksınız, Valilik olacak! Benden söylemesi…

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