Bakan Soylu: ‘Polisimize taş atıyorlar, bunu yapan milletvekili’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor. Bakan Soylu, “Bir adım atılıyor, polisimiz uyarıyor, polisimize taş atıyorlar bunu yapan milletvekili. Çocuğumuzun kafası yarılıyor, çatlıyor. Diğerleri yaralanıyor, bunu yapan bir milletvekili. Ve buna ses çıkarılmıyor” dedi.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

Taşeron bir ilişkileri var. Bunlar hep bizim coğrafyamızda, hem de dünyanın gündeminde. Her türlü suç, artık dünyanın her noktasını rahatsız etmektedir. Bir suç türü olmasa dahi doğal afet ve Trafik gibi konularda sorunlar küresel ölçekte yaşanıyor.

Biz de kurumlar arası işbirliğini artırarak ilerlemeye çalışıyoruz. Ne yazık ki buradan söylemem gerekir, Batı’yı kış uykusundan uyandırmak mümkün değil. Her meseleye bencilce küçümseyerek ötekileştirerek bakıyorlar. Ve yine bir arkadaşınız olarak söylüyorum, meseleyi batıdan doğuya yıkabilmek için, kendi insanlarına korku dayatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Hem kendilerine hem dünyaya kaybettiriyorlar.

Terör örgütleri arasında ayrım yapmadık, hepsiyle mücadele ediyoruz. PYD’nin en üst terör örgütü mensubunu BM’de masada karşısına oturup çocuk savaşçılarla ilgili protokol imzalanan 21’inci yüzyıl ayıbının işlendiğini hep beraber gördük. Bundan da alınmıyorlar. Terör örgütüyle karşı karşıya kaldığı bu ilişkilerden de alınmıyorlar.

POLİSİMİZE TAŞ ATIYORLAR BUNU YAPAN MİLLETVEKİLİ

Düne kadar sözde güya bizim polisimizin hakkını savunanlar, bugün ortalık yerde bir terörist cenazesine TBMM içerisinde bulunan terör örgütünün organizasyonuyla o Meclis’e giren ve terör sıfatını hak eden milletvekillerinin katılmaması için; ki bu dünyanın her yanında böyledir. Bir adım atılıyor, polisimiz uyarıyor, polisimize taş atıyorlar bunu yapan milletvekili. Çocuğumuzun kafası yarılıyor, çatlıyor. Diğerleri yaralanıyor, bunu yapan bir milletvekili. Ve buna ses çıkarılmıyor.

KİM TÜRKİYE’Yİ KARIŞTIRMAK İSTİYOR ÇOK NET ORTADA

Kim Türkiye’yi karıştırmak istiyor aslında çok net ortada. Yeri gelir organize suç çetelerinin yalanlarını Mecliste dillendirebilirler. Büyükelçilerin talimatlarıyla adım atabilirler. Bunların hepsini görüyoruz. Çünkü bizim millete karşı sorumluluk var.

Kimsenin konforuna sığınma lüksümüz yok. Ne Kandil’in, ne Demirtaş’ın, ne büyükelçilerin aklına uyup da biz kendi milletimizin bizden beklediklerini kaçıramayız.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Kurulumuzun takip ettiği kaçakçılık olayları, sadece kaçak girişler açısından değil aynı zamanda kayıt dışı olarak ifade edebileceğimiz faaliyetleri de kapsamaktadır. Kaçak alkol de bir kaçakçılıktır, sahte içki de buna dahildir. Kaçak olan, kayıt dışı olan başlıklarla ilgili bir takip söz konusu.

Tarihi eser kaçakçılığında Türkiye, tarihin en önemli süreçlerini yakalamalarda gerçekleştirmektedir. Kaçak göçmen yakalanması yüzde 44 arttı. Geçen yılın artışından daha büyük bir artış oldu, bu yıl 37 bine varan bir artış yaşandı. Akaryakıt kaçakçılığında yakalanan miktar yüzde 55 azaldı. Kaçakçılık suçlarında elbette ki mağdur konusu netameli bir mesele olduğu için birimlerin takibi sözkonusudur.

CİDDİ BİR TEHDİT VE ARTIŞ VAR

Son 1.5 yılda yeni bir gelişme sözkonusu oldu. 2020-2021 arası yakalanan kaçak sigara daha fazla azalmıştır. Ama burada başka bir ifadeyi koyayayım, makaron yakalaması yani sigara kağıdı yakalaması toplam 4.7 kat arttırmıştır. Bu önemli birşeydir. Bunlara nefes aldırmıyoruz doğru. Ama böyle bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı da burada sizinle paylaşmak durumundayım. Tütün kaçakçılığını biz baskılayınca bu sefer de boş makarona yöneldiler. Ciddi bir tehdit ve artış var.