Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine zam yolda! Dün indirim gelmişti…

Dün indirim gelmişti, cuma zam geliyor: Benzin ve motorinde fiyat artışı ne kadar olacak?

25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin gruplarında 1 TL civarı fiyat artışı bekleniyor.

Cuma günü benzin ve motorine 1 lira civarında zam bekleniyor. Benzin gurubunda 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1.87 TL, motorin grubunda ise 1.65 TL fiyat indirimi yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul’da motorin litre fiyatı 41 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 86 kuruştan satılıyor.