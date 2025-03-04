BORSADA MANİPÜLASYON SORUŞTURMASI: 17 GÖZALTI

Borsa İstanbul’da yaşanan şüpheli fiyat hareketlilikleri nedeniyle başlatılan manipülasyon soruşturması, finans dünyasında büyük yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 23 Şubat 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında, 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, Türkiye’nin farklı illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Soruşturmanın merkezinde, borsa işlem fiyatlarının manipüle edilmesi ile ilgili iddialar bulunuyor.

Soruşturma Kapsamında Neler Oluyor?

Borsa İstanbul’da anormal fiyat hareketliliği tespit edilmesiyle birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı finansal manipülasyonun önüne geçmek amacıyla soruşturma başlatma kararı aldı. İlgili işlem geçmişlerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından, 17 kişi hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmanın amacı, manipülasyon yapmak suretiyle haksız kazanç sağlamak isteyen kişilerin tespit edilip cezalandırılması.

Borsa İstanbul’da Manipülasyon İddiaları

Borsa İstanbul, dünya çapında birçok yatırımcıyı cezbeden önemli bir finans merkezi olma özelliğine sahip. Ancak, son dönemlerde yaşanan manipülasyon vakaları, piyasalarda güvenlik kaygılarına neden olabiliyor. Manipülasyon, belirli bir menkul kıymetin fiyatının, gerçek arz ve talep dengesini bozarak yapay bir şekilde yükseltilmesi ya da düşürülmesi olarak tanımlanabilir. Bu tür uygulamalar, yatırımcıları yanıltarak finansal kayıplara yol açmaktadır.

Finansal Güvenliği Sağlamak İçin Atılan Adımlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), finansal piyasalarda şeffaflık ve güvenin sağlanması için çeşitli önlemler almakta. Manipülasyonla mücadele etmek amacıyla denetimlerini sıkılaştıran bu kurumlar, piyasa istikrarını korumayı hedefliyor. Bu tip soruşturmalar, manipülasyonların önlenmesi adına kritik öneme sahiptir.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/