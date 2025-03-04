CÜBBELİ AHMET’İN KORUMALARI SEREN SERENGİL’İ HEDEF Mİ ALDI?

Ünlü şarkıcı Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde bir olayla gündeme geldi. Ünlü isim, Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü’nün korumalarının kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti. Olay, 13 Aralık 2024 tarihinde meydana geldiği belirtiliyor. Ancak, yapılan soruşturma sonrasında savcılıktan flaş bir karar çıktı.

Olayın Detayları

Seren Serengil, iddiasına göre Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü’nün korumaları kendisini hedef alarak hızla gelen bir araçla üzerine doğru sürmeye başladı. Bu durum, Serengil’in hızla yola fırlayarak kendini kurtarmasına neden oldu. Serengil, yaşadığı korku dolu anları ve tehdit hissini sosyal medyada paylaşarak kamuoyunun dikkatini çekti.

Savcılıktan Gelen Karar

Seren Serengil’in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma, kısa sürede tamamlandı. Savcılık, olayla ilgili yapılan incelemeler sonucunda araç sürücüsünün hızını keserek Serengil’in yanından geçmesi gerektiğine karar verdi. Bu durumun, kasıtlı bir şekilde gerçekleşmediği ve bir kaza olmadığı savcılık tarafından belirtildi. Bunun sonucunda, Savcılık olayla ilgili soruşturmayı sonlandırarak, suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına karar verdi.

Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü’nün Tepkisi Ne Oldu?

Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü’nün korumalarına yönelik suçlamalar karşısında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, Serengil’in yaptığı açıklamalar sonrası, takipçileri ve medyanın ilgisi yoğunlaşmış durumda. Olayın ardından sosyal medyada birçok yorum ve spekülasyon yer aldı.

Olayın Ardındaki Nedeni Nedir?

Seren Serengil’in Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü ve ekibine karşı yapmış olduğu suçlamalar, her iki tarafın geçmişteki tartışmalarına dayandırılabilir. Geçmişte sıkça polemiklere yol açan ünlü isimlerin bu olayda da karşı karşıya gelmiş olmaları, toplumda büyük bir yankı uyandırdı. Ancak, olayın tam olarak ne şekilde geliştiği ve hangi nedenlerden dolayı yaşandığı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/