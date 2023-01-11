Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü…

Hafta boyunca Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu. Yeni yılın ilk haftasında son durum belli oldu.

İşte Prime Time’da 1 – 7 Ocak 2023 tarihleri arasında en çok reyting alan yerli diziler ve reyting tablosuna dair tüm detaylar…