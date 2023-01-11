Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü…

Hafta boyunca Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu. Yeni yılın ilk haftasında son durum belli oldu.
İşte Prime Time’da 1 – 7 Ocak 2023 tarihleri arasında en çok reyting alan yerli diziler ve reyting tablosuna dair tüm detaylar…
10 – Sipahi (S01 – B04) – 3,38
9 – Çöp Adam (S01 – B06) – 4,59
8 – Kardeşlerim (S03 – B74) – 5,78
7 – Kızılcık Şerbeti (S01 – B11) – 6,21
6 – Yürek Çıkmazı (S01 – B09) – 6,65
5 – Üç Kız Kardeş (S02 – B33) – 7,67
Üç Kız Kardeş 33. bölümünde 1,63 puan artışla tekrardan 7 reyting sınırını aştı. Dizi böylelikle bugüne kadarki en yüksek reytingine ulaştı.
4 – Alparslan: Büyük Selçuklu (S02 – B40) – 8,85
3 – Kuruluş Osman (S04 – B111) – 10,00
Bu sezon ilk defa çift haneli reytinglere ulaşan Kuruluş Osman haftayı üçüncü sırada tamamladı.
2 – Gönül Dağı (S03 – B81) – 11,87
Yılbaşı gecesi yayınlanan bölümüne kıyasla 1 puanı aşkın artan Gönül Dağı ikinci sıradaki yerini korudu.
1 – Yalı Çapkını (S01 – B16) – 12,61
Geçtiğimiz yılın son yedi haftasını birinci sırada tamamlayan Yalı Çapkını bir puanı aşkın düşüş yaşamasına rağmen yeni yıla da liderlik koltuğunda başladı.
2023’ün ilk haftasında geçtiğimiz yılların aksine 17 dizi yayınını sürdürdü. Böylelikle yayına ara vermeyen dizi sayısı ara verenlerin sayısını aştı. Önümüzdeki hafta üç yeni dizinin başlamasıyla birlikte dizi sayısı tekrardan 30 sınırını aşacak.
TRT 1 dizisi Balkan Ninnisi, 25. bölümüyle final yaptı. Yaz sezonundan devam eden, 16. bölümünden bu yana perşembe akşamları ekranlara gelen dizi, 25 bölümde 2,09 ortalamaya ulaştı.
TRT 1, 19 Ocak’tan itibaren perşembe akşamları Al Sancak dizisini yayınlayacağını duyurdu.