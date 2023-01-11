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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü…

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü…
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11 Ocak 2023 - 9:56
Her hafta kıyasıya mücadelenin yaşandığı reyting listesinde son hafta zirveye yerleşen dizi belli oldu. İşte yeni yılın ilk haftasında Prime Time’da Türkiye’nin en çok izlediği diziler…

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 1

Hafta boyunca Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu. Yeni yılın ilk haftasında son durum belli oldu.

İşte Prime Time’da 1 – 7 Ocak 2023 tarihleri arasında en çok reyting alan yerli diziler ve reyting tablosuna dair tüm detaylar…

114

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 2

10 – Sipahi (S01 – B04) – 3,38

214

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 3

9 – Çöp Adam (S01 – B06) – 4,59

314

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 4

8 – Kardeşlerim (S03 – B74) – 5,78

414

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 5

7 – Kızılcık Şerbeti (S01 – B11) – 6,21

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 6

6 – Yürek Çıkmazı (S01 – B09) – 6,65

614

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 7

5 – Üç Kız Kardeş (S02 – B33) – 7,67

Üç Kız Kardeş 33. bölümünde 1,63 puan artışla tekrardan 7 reyting sınırını aştı. Dizi böylelikle bugüne kadarki en yüksek reytingine ulaştı.

714

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 8

4 – Alparslan: Büyük Selçuklu (S02 – B40) – 8,85

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 9

3 – Kuruluş Osman (S04 – B111) – 10,00

Bu sezon ilk defa çift haneli reytinglere ulaşan Kuruluş Osman haftayı üçüncü sırada tamamladı.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 10

2 – Gönül Dağı (S03 – B81) – 11,87

Yılbaşı gecesi yayınlanan bölümüne kıyasla 1 puanı aşkın artan Gönül Dağı ikinci sıradaki yerini korudu.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 11

1 – Yalı Çapkını (S01 – B16) – 12,61

Geçtiğimiz yılın son yedi haftasını birinci sırada tamamlayan Yalı Çapkını bir puanı aşkın düşüş yaşamasına rağmen yeni yıla da liderlik koltuğunda başladı.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 12

2023’ün ilk haftasında geçtiğimiz yılların aksine 17 dizi yayınını sürdürdü. Böylelikle yayına ara vermeyen dizi sayısı ara verenlerin sayısını aştı. Önümüzdeki hafta üç yeni dizinin başlamasıyla birlikte dizi sayısı tekrardan 30 sınırını aşacak.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 13

TRT 1 dizisi Balkan Ninnisi, 25. bölümüyle final yaptı. Yaz sezonundan devam eden, 16. bölümünden bu yana perşembe akşamları ekranlara gelen dizi, 25 bölümde 2,09 ortalamaya ulaştı.

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Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu! Reytinglerde bu sezon ilk defa çift haneleri gördü… - Sayfa 14

TRT 1, 19 Ocak’tan itibaren perşembe akşamları Al Sancak dizisini yayınlayacağını duyurdu.

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