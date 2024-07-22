Dolar kritik haftada yükselişini sürdürüyor

Son bir haftadır ise 33,02 – 33,09 aralığında sıkışan bir kur görülüyor. Bu alan baskının hakim olması, yatırımcılar tarafında tedirgin bir hava yaratıyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 33,02 – 33,11 aralığında geçiren dolar kuru, günü 32,97 -seviyesinde geride bıraktı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise saat 08.45’te 33,02 seviyesinde yükselişine devam ediyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyir sergiliyor. Euro/TL’de de rekorlar peş peşe geliyor. Son iki haftadır rekor üstüne rekor tazeleyen Euro/TL yeni günde daha dizgin bir seyir sergiliyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü, 35,88 – 36,09 aralığında geçiren Euro/TL günü 35,91 seviyesinde geride bıraktı. Yeni haftanın ilk işlem gününde aynı saat diliminde 35,96 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ara piyasaları üzerinde etkisini gösteriyor. Bu hafta yurt içi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecekken ABD tarafında büyüme rakamları ve kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek.

TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek, faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Merkez Bankası’nın karar metninde vereceği mesajlar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Bankanın vereceği karar TL varlıkları üzerinde etkili olabilir.

ABD tarafında ise takip edilecek olan büyüme rakamları Fed’in faiz kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ