BORSA İSTANBUL HAZİRAN TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK

Borsa İstanbul, yaklaşan resmi tatil nedeniyle pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işlemlerinin takviminde değişikliğe gitti. 5 Haziran 2025 Perşembe günü işlemler yarım gün sürecek, 6-9 Haziran tarihleri arasındaki teslimatlar ise ertelendi.

Borsa İstanbul’da Haziran ayı işlem takvimi değişti. 5 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek işlemler yarım gün sürecek. Ayrıca, 6-9 Haziran tarihleri arasında fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak. Bu değişiklikler yatırımcıların işlem planlarını etkileyebilir, bu nedenle takvimlerini gözden geçirmeleri önerilmektedir.

Yeni Takas Tarihleri Açıklandı

Pay piyasasında 4 ve 5 Haziran’da gerçekleştirilen işlemlerin takasları, 11 Haziran Çarşamba günü yapılacak. Ayrıca, 3 Haziran’da yapılan işlemlerin takası 10 Haziran Salı günü tamamlanacak.

VİOP İşlemleri Ertelendi

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) işlemleri için de benzer bir değişiklik yapıldı. 5 Haziran’da yapılması planlanan fiziki teslimatlar ve 6-9 Haziran tarihlerindeki takas ve teslimat işlemleri tatil nedeniyle ertelendi. Yatırımcıların bu tarihlere dikkat ederek işlem planlarını güncellemeleri önemlidir.