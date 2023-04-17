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Gram altındaki rekor sonrası ABD’li bankadan yeni tahmin! Yaklaşık yüzde 8 daha…

Gram altındaki rekor sonrası ABD’li bankadan yeni tahmin! Yaklaşık yüzde 8 daha…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Nisan 2023 - 12:47
Gram altın fiyatı, ons altından destek bularak geçtiğimiz hafta tarihi rekor seviyeye yükselmişti. Bu gelişmenin ardından yatırımcılar yeni haftada da piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Kapalıçarşı verileri ile en çok gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları merak edilirken, ABD’li dev bankadan altın fiyatları için yeni bir tahmin yapıldı. Citi, 2023 için ortalama altın fiyatı tahminini yüzde 7,9 arttırdı.

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