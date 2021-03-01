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Aşılama Ne Zaman Bitecek?

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Aşılama Ne Zaman Bitecek?
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26 Mart 2021 - 17:17
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

”Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin.Çin’den 50 milyon doz aşı bekliyoruz. Almanya’dan 1,5 milyon doz BioNTech aşısı geldi. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya’dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARTIŞMASI

İstanbul sözleşmesi konusunda atılan adım tamamen yasaldır, Meclis’in alacağı bir karar falan değildir. Muhalefet bu işleri bilmiyor, bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar.  Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu adımla da yoluna devam edecektir. Biz kararımızı verdik girdik, girdiğimiz gibi de çıkarız. Biz kararımızı bildirdik böylece iş bitmiş oldu.

Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veya ordumuzun huzuru için yaparlar ve bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir karardır”

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