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‘Ağlama sen’ sürprizi

‘Ağlama sen’ sürprizi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ekim 2024 - 17:09

‘Güzel Aşklar Diyarı’nda Deniz ve Arhan’ın yakınlaştığı sahnede, 1990’lı yıllara damgasını vuran Mahsun Kırmızıgül’ün eseri ‘Ağlama Sen’e yer verildi.

‘Ağlama sen’ sürprizi

Eşsiz bir doğada çekilen, güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan ‘Güzel Aşklar Diyarı’ndan Mahsun Kırmızıgül sürprizi geldi. Dizinin yönetmen koltuğunda oturan Kırmızıgül, Deniz (Özgü Kaya) ve Arhan’ın (Burak Berkay Akgül) yakınlaştığı sahnede, 1990’lı yıllara damgasını vuran eseri ‘Ağlama Sen’e yer verdi. Dinleyenleri hüzünlü bir yolculuğa çıkaran şarkı, aşkının peşinden denizi ve boğazı olmayan Kapadokya’ya gelen Deniz’in direnişine ve mücadelesine umut oldu.

 

‘Ağlama sen’ sürprizi

 

Kanal D’de yayınlanan projde; Arhan’ın “Deniz ben çok pişmanım. Çok seviyorum seni. Senin için her şeyi yapmaya hazırım. Yeter ki gitme. Yeter ki vazgeçme bizden. Lütfen bana bir şans daha var” sözleri Deniz’in kafasını karıştırırken Mahsun Kırmızıgül’ün ‘Ağlama Sen’ şarkısı duyuluyor. Tanıtım filminde, Akgül ve Kaya’nın oyunculuk performansları sosyal medyada da gündem oldu. Çok sayıda olumlu yorum ile beğeni alan tanıtımda geçen duygu yüklü sahnelerin hikâyesi dizinin yeni bölümünde seyirciyle buluşacak.

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