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Defne Samyeli: Kapalı kadınlar daha genç görünüyor

Defne Samyeli: Kapalı kadınlar daha genç görünüyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Haziran 2023 - 15:50

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’i konuk alan Defne Samyeli, kapanmanın insanı daha güzel ve hatta daha genç gösterdiğini söyledi.

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren aynı zamanda da dizinin senaristi Melis Civelek’in kızı olan Feyza Civelek Defne Samyeli’nin YouTube’da yayınlanan “Bir Sen Bir Ben” programına konuk oldu.

“Kötüyü oynamak bana haz verdi”

Dizide başörtülü bir kadına hayat veren Civelek, rolüyle ilgili konuştu. Başarılı oyuncu, “Kötüyü oynamak bana haz verdi. Çünkü kendim olmayan bir rolü oynamak çok keyifli. Hep iyi insan olmak zorundayız ya dizide özgürüm” dedi.

“Tesettür konusuna gelmek isterim, ‘Başörtüsü takmak hoşuma gitti’ demişsin ne demek istediğini biraz açar mısın?” diye soran Samyeli’ye Civelek şu cevabı verdi:

“Tesettürlü olmak çok zormuş”

“Bir kere tesettürlü olmak çok zormuş. Çok keyif aldım çünkü hayatım boyunca deneyimleyemeyeceğim bir şeyi denedim. Kapalı bir kadını canlandırmak keyifliymiş.

Defne Samyeli: Kapalı kadınlar daha genç görünüyor

“Ben kapanmam”

Ama kadının güzelliği saçındadır. İlk zamanlar çok garipsemiştim. Tesettürlü olmayı artık sevmeye başladım. Artık yadırgamıyorum. Gerçek hayatımda kapanmak tercihim değil”

Civelek’in cevabından sonra kendi düşüncesini dile getiren Samyeli, kapalı kadınların genç gözükme konusunda avantajlı olduklarını söyledi. Başörtüsünün boyun çevresini kapattığı ve yüzü istenilen şekle soktuğundan bahseden Samyeli kapalı kadınların daha genç gösterdiklerini ifade etti.

“Dip boyası gelince dert etmiyorsun”

Başörtüsü takmanın faydalarını sıralayan Samyeli, “Bir tesettürlü arkadaşım bana söylemişti. Aslında kapanmanın insanı daha güzel ve daha genç gösterdiğine dair bir not. Çünkü yaşı ele veren konu önce boyun ve çene hattı gevşiyor.

Başörtüsü taktığın zaman onu kapatabiliyorsun, yüzüne istediğin şekli verebiliyorsun, başının formunu değiştirebiliyorsun, boyunu uzatabiliyorsun. Dip boyası gelince dert etmiyorsun.” diye konuştu.

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