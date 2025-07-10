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Bodrum’da Milyar Dolarlık Buluşma: Ünlü İş İnsanları Lüks Teknede Görüntülendi

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Bodrum’un gözde koylarından biri olan Cennet Koyu, bu kez iş ve cemiyet dünyasının tanınmış simalarını ağırladı. Toplam servetlerinin yaklaşık 11 milyar doları bulduğu tahmin edilen isimler, lüks bir sürat teknesinde keyifli anlar yaşadı.

Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Ümit Boyner, Halis Komili, Güler Sabancı, Sedat-Yasemin Aloğlu ile Nino-Sandra Erer çiftleri, hafta sonunu Eczacıbaşı çiftinin Cennet Koyu’ndaki yazlığında geçirdi. Grup, “Win-Win” isimli sürat teknesiyle bölgedeki popüler plajlardan birine demir attı.

Güler Sabancı’nın servetinin 7 milyar dolar, Cem Boyner’in 2 milyar dolar, Bülent Eczacıbaşı’nın 1,3 milyar dolar olduğu ifade edilirken, diğer isimlerin de toplamda milyon dolarlık servetleriyle dikkat çektiği öğrenildi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu buluşma, iş dünyasının güçlü bağlantılarını bir araya getiren etkileyici bir yaz tatili anı olarak kayda geçti.

 

Bodrum’da Milyar Dolarlık Buluşma: Ünlü İş İnsanları Lüks Teknede Görüntülendi
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