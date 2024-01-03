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Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede…

Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Ocak 2024 - 12:50
Çift danışmanı Rick Netshiozwi, sosyal medyada yayınladığı görüntülerle çiftleri, evliliğin bittiğini gösteren bu detaylara karşı uyardı.

Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede... - Sayfa 1

Bir ilişkiyi devam ettirmek hiç de kolay değil, hele ki uzun yıllar sürecek bir evliliği… Bir evlilik danışmanı da çiftler için tehlike çanlarını çaldıran ve ilişkinin biteceğine işaret eden durumları açıkladı.

Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede... - Sayfa 2

Rick Netshiozwi isimli çift danışmanı, TikTok’ta yayınladığı video ile dikkat çekti ve ilişkilerin nasıl devam edebileceğine dair önemli bir ipucu verdi.

Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede... - Sayfa 3

Netshiozwi, 826.600’den fazla görüntülenen ve takipçileri ikiye bölen videosunda; birbirine dokunmayı bırakan çiftlerin eninde sonunda ayrılacağını söyledi.

Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede... - Sayfa 4

Netshiozwi, “Ölmekte olan bir evliliğin en büyük işaretlerinden biri, bir ilişkinin dokunulmaz olmasıdır. Artık birbirinize sarılmıyorsanız, eskisi gibi öpüşmüyor ya da eskisi kadar sık öpüşmüyorsanız, dikkat!” dedi.

Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede... - Sayfa 5

İlişki gurusu, yatağın kendilerine ait kısmında kesinlikle uyuyan ve partnerinin ayaklarına bile dokunmayan kişilerin ayrılık yolunda olabileceğini söyledi. Netshiozwi, temas eksikliğinin, evliliğin ölüme doğru gittiğinin açık bir işareti olduğunu, çünkü bunun herhangi bir aşk ilişkisinin kritik bir bileşeni olduğunu söyledi.

Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede... - Sayfa 6

Netshiozwi’nin videosu platformun kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kullanıcı, “Bu hepimizin iyi bir gece uykusu istediğinin açık bir işareti” diye şaka yaparken bir başkası da “İkimiz de ellili yaşlarımızdayız. İkimiz de horladığımız için farklı yatak odalarında uyuyoruz. En son ne zaman öpüştüğümüzü hatırlamıyorum. Şu ana kadar 35 yıl geçti” diye yazdı.

Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede... - Sayfa 7

Ancak çoğu kişi Netshiozwi’nin görüşüne katıldı. Bir kullanıcı, “Kocam 10 yıllık evlilikten sonra bile beni hâlâ eritiyor” dedi. Bir başkası da “Evliliğim böyleydi ve neredeyse ölüyordu. Ama üstesinden gelmeyi başardık” diye yazdı.

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