Bu işaretler varsa evliliğiniz tehlikede…

Netshiozwi’nin videosu platformun kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kullanıcı, “Bu hepimizin iyi bir gece uykusu istediğinin açık bir işareti” diye şaka yaparken bir başkası da “İkimiz de ellili yaşlarımızdayız. İkimiz de horladığımız için farklı yatak odalarında uyuyoruz. En son ne zaman öpüştüğümüzü hatırlamıyorum. Şu ana kadar 35 yıl geçti” diye yazdı.