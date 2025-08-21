BLOK 3 ve Yapımcısına Şok Soruşturma!

Müzik dünyasını sarsan iddialar gündeme bomba gibi düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahne adıyla “BLOK3” olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında çok sayıda ağır suçlamadan soruşturma başlattı.

Soruşturma, menajer Ferhat Karagöz’ün şikâyeti üzerine açıldı. Karagöz’ün iddiasına göre 13 Temmuz’da Yöntürk’ün ofisine çağrıldı ve burada hem Yöntürk hem de BLOK 3 tarafından saldırıya uğradı. Darp edilen Karagöz’ün, sopalar ve susturuculu silah kullanılarak tehdit edildiği öne sürüldü.

“850 Bin TL Getirmezsen Seni Vururuz” İddiası

Şikâyet dilekçesinde yer alan ifadelere göre, Maruf Yöntürk menajere “Bu paralar nerede? 850 bin lira getirmezsen seni vurmak zorunda kalacağız” diyerek tehditte bulundu. Karagöz, bu sırada BLOK 3’ün de kendisine vurduğunu belirtti. Ayrıca olay sırasında “Dads” lakaplı sanatçı Efe Atasoy ve yapımcı Arda Soylu’nun da odada bulunduğunu, saldırıya şahit olduklarını söyledi.

Kaburgası Kırıldı, Darp Raporu Aldı

Karagöz, yaşanan saldırı sonrası ağır yaralandığını ve kaburgasının kırıldığını, vücudunun birçok bölgesinde darp izleri oluştuğunu ifade etti. Ümraniye Devlet Hastanesi’nden aldığı resmî darp raporunu savcılığa sundu. İddiaya göre olayda sopaların yanı sıra bir çalışanın getirdiği susturuculu tabanca da kullanıldı.

Ağır Suçlamalar: Örgüt Kurma Dahil

Başsavcılık, Hakan Aydın ve Maruf Yöntürk hakkında “kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Bu şok gelişme, müzik camiasında büyük yankı uyandırırken, taraflardan gelecek yeni açıklamalar merakla bekleniyor.