Defne Samyeli’den ROK’a Tokat Gibi Sözler: “Niye Böyle Tetiklendin?”

Defne Samyeli’nin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda söylediği “Türk’üm, Türkiyeli değilim” sözleri yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Rasim Ozan Kütahyalı, bu çıkış sonrası Samyeli hakkında “Malatyalı ve Alevi kökenli, asimile olmuş, hatta Kürt de olabilir” şeklinde açıklamalar yaparak gündem oldu.

Samyeli ise sosyal medya hesabından Kütahyalı’ya sert sözlerle karşılık verdi. “Seni gidi yalancı… Ateş olsan ancak cürmün kadar yer yakarsın” diyen ünlü isim, Malatyalı ya da Alevi olmadığını belirtti. Ancak olsaydı dahi Türk olduğu gerçeğinin değişmeyeceğini vurguladı.

Samyeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk’üm dedim diye niye tetiklendin? Sana verilen görev icabı mı?”

“Malatyalı ve Alevi vatandaşlarımızı tüm kalbimle kucaklıyorum. Ama ben ne Malatyalıyım ne de Aleviyim.”

“Beni, babamı, atalarımı kendisi doğurmuş gibi konuşuyor. İlahî ROK… Böyle bir yalana nasıl imza atabiliyorsun?”

“Etnik kimlik vurgularıyla ulus devlet birliğini bozma çabasına alet oluyorsun.”

Ünlü sunucu, kimlik tartışmalarının Türkiye’de toplum birliğini zedelediğini belirterek “Bunların sözlerine itibar eden ya kasıtlıdır ya görevlidir ya da akıl yoksunudur” ifadelerini kullandı. Samyeli, ayrıca bu açıklamaları yapmayı bir Atatürk sevdalısı olarak görev bildiğini de sözlerine ekledi.