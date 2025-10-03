MİT VE EMNİYET’TEN İSTANBUL’DA ORTAK OPERASYON!

Türkiye’nin istihbarat ve güvenlik güçleri, ulusal güvenliği tehdit eden önemli bir operasyonla bir kez daha gündeme geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nin ortak çalışması sonucunda, İsrail gizli servisi MOSSAD’a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı. Operasyon, hem Türkiye’nin istihbarat birimleri arasındaki koordinasyonu hem de ülke güvenliğine yönelik tehditlerin ciddiyetini gözler önüne serdi.

ADINI DEĞİŞTİRDİ, DEDEKTİFLİĞE BAŞLADI

Operasyon sırasında elde edilen bilgiler, Çiçek’in asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğunu ve geçmişte iş hayatında ciddi miktarda borçlandığını ortaya koydu. Borçlarını kapatma ve iş hayatında yeniden konum kazanma çabasıyla ismini değiştiren Çiçek, 2020 yılından itibaren ticari faaliyetlerini bırakarak Pandora Dedeklifliği adlı dedektiflik hizmetini kurdu. Bu süreçte, İsrail’e çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Musa Kuş ve Avukat Tuğrulhan Dip ile tanıştı ve onlarla bazı işbirlikleri yürüttü.

Dedektiflik faaliyetleri sırasında MOSSAD ajanlarının dikkatini çeken Çiçek, uluslararası istihbarat örgütlerinin radarına girdi. Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında bir hukuk bürosu çalışanı olarak tanıttı ve 31 Temmuz 2025 tarihinde WhatsApp üzerinden Çiçek ile iletişime geçti.

CASUSLUK TEKLİFİ VE KRİPTO PARA ÖDEMESİ

Rasheed, Çiçek’ten Başakşehir’de yaşayan Filistinli aktivisti dört gün boyunca takip etmesini talep etti. Bu faaliyet karşılığında Çiçek’e 1 Ağustos 2025 tarihinde 4 bin ABD doları değerinde kripto para ödendi. Çiçek, hedefin Filistinli bir aktivist olduğunu ve destek aldığı Musa Kuş’un İsrail’e çalıştığı için tutuklu olduğunu bilmesine rağmen teklifi kabul etti. Bu durum, Çiçek’in MOSSAD adına faaliyet gösterdiğini kanıtlayan önemli bir detay olarak öne çıktı.

TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİK KAPASİTESİ

Operasyon, Türkiye’nin ulusal güvenliğini korumak için istihbarat ve emniyet birimleri arasındaki koordinasyonun etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Hem MİT’in istihbarat toplama ve analiz kapasitesi hem de Emniyet’in hızlı operasyon kabiliyeti, olası tehditler karşısında etkin müdahale yeteneğinin altını çiziyor. Bu başarı, aynı zamanda uluslararası alanda Türkiye’nin güvenlik politikaları ve operasyonel kapasitesine dair güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

OPERASYON SONRASI SÜREÇ

Serkan Çiçek’in gözaltına alınmasının ardından soruşturma genişletildi. Yetkililer, Çiçek’in MOSSAD ile irtibatlı diğer kişileri ve bağlantı noktalarını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin güvenlik birimleri, ulusal güvenlik tehdidine karşı tüm önlemleri almakta kararlı olduklarını vurguladı.

Operasyon, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Türkiye’deki istihbarat ve güvenlik birimlerinin yurtiçinde ve uluslararası alanda tehdit oluşturan aktörlere karşı koordineli ve kararlı bir şekilde hareket ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.