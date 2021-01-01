Erdoğan’dan Yangında Evleri Yananlara Kredi Teklifi

Manavgat yangınından etkilenen Kalemler Köyü Muhtarı Mustafa Cansız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın köylerine ziyaretinde, kendilerine kredi teklifinde bulunduğunu aktardı.

7 kişinin hayatını kaybettiği Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen Kalemler köyü Muhtarı Mustafa Cansız; AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köylerine geldiğinde “herkesin evinin yapılacağı” sözünü verdiğini belirtti.

Muhtar Cansız, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanım, ‘Mesela 500 milyarlık (bin liralık) masraf varsa, onun 300 milyarını (bin lirasını) biz karşılayacağız. 200 milyarını da (bin lirasını da) kredi olarak 2 yıl ödeme yapmadan, 2 yıldan sonra 500-500 kira öder gibi ödeyeceksiniz’ dedi. Ama burada kalan 200 milyar (bin lirayı) duyarlı, yardımsever insanlarımız karşılarsa hayırseverler memnun oluruz” diye konuştu.

Cansız, köylerinde evlerin kendilerine kalan kısmını ödeyemeyecek yurttaşlar olduğunu vurgulayarak, “Karşılayamayacak insanlar çok tabii. Burada herkes dar gelirli. Mağdur olmuş. Evi, traktörü yanmış. Onlar ödenecek tamam da. Ama şimdi burada zor geçinenler var. Onun için insanlarımız duyarlıdır. ‘Evi ben yaptıracağım. Şu evi belirle’ diyen insanlarımız var. İnşallah onlar yardımcı olur” çağrısı yaptı.

Cansız, bazı hayırseverlerin köylüye yardım için ev yapımını üstlenmek istediğini kaydederek, “Diyor bana ‘Biz birinin evini yaptıralım, ikisinin evini yaptıralım. Gücümüz var bizim’. O şekilde de olacak, devlet de yaptıracak” dedi.

KONTEYNERLERDE KALACAKLAR

Cansız en acil ihtiyaçlarının ev olduğuna söyledi. Cansız yanan evlerin yerine yenileri yapılana kadar köylünün konteynerlerde kalacağını söyledi.

Cansız, köylerinde geçtiğimiz perşembe günü başlayan yangının müdahaleye fırsat bırakmadan evleri tutuşturmaya başladığını aktararak, “15-20 dakika içinde 67 tane ev yanmış hale geldi. Zeytin bahçeleri, evler, 6 traktör, 40 büyükbaş, 25-30 küçükbaş. Hepsi kül oldu” dedi.

Kendi köyündeki yangını, komşu köydeki yangını söndürmek için gittiği sırada öğrendiğini dile getiren Cansız, köyündeki yangın bilgisini aldıktan sonra cami imamına yurttaşların evini tahliye etmesi için anons yaptırdığını belirterek, “Traktörünü alabilen kaçtı” dedi.