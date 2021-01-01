HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Erdoğan’dan Yangında Evleri Yananlara Kredi Teklifi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Erdoğan’dan Yangında Evleri Yananlara Kredi Teklifi
4 views
02 Ağustos 2021 - 15:53
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Manavgat yangınından etkilenen Kalemler Köyü Muhtarı Mustafa Cansız,  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın köylerine ziyaretinde, kendilerine kredi teklifinde bulunduğunu aktardı.

Erdoğan'dan Yangında Evi Yananlara Kredi Teklifi

7 kişinin hayatını kaybettiği Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen Kalemler köyü Muhtarı Mustafa Cansız; AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın köylerine geldiğinde “herkesin evinin yapılacağı” sözünü verdiğini belirtti.

Muhtar Cansız, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanım, ‘Mesela 500 milyarlık (bin liralık) masraf varsa, onun 300 milyarını (bin lirasını) biz karşılayacağız. 200 milyarını da (bin lirasını da) kredi olarak 2 yıl ödeme yapmadan, 2 yıldan sonra 500-500 kira öder gibi ödeyeceksiniz’ dedi. Ama burada kalan 200 milyar (bin lirayı) duyarlı, yardımsever insanlarımız karşılarsa hayırseverler memnun oluruz” diye konuştu.

Cansız, köylerinde evlerin kendilerine kalan kısmını ödeyemeyecek yurttaşlar olduğunu vurgulayarak, “Karşılayamayacak insanlar çok tabii. Burada herkes dar gelirli. Mağdur olmuş. Evi, traktörü yanmış. Onlar ödenecek tamam da. Ama şimdi burada zor geçinenler var. Onun için insanlarımız duyarlıdır. ‘Evi ben yaptıracağım. Şu evi belirle’ diyen insanlarımız var. İnşallah onlar yardımcı olur” çağrısı yaptı.

Cansız, bazı hayırseverlerin köylüye yardım için ev yapımını üstlenmek istediğini kaydederek, “Diyor bana ‘Biz birinin evini yaptıralım, ikisinin evini yaptıralım. Gücümüz var bizim’. O şekilde de olacak, devlet de yaptıracak” dedi.

KONTEYNERLERDE KALACAKLAR

Cansız en acil ihtiyaçlarının ev olduğuna söyledi. Cansız yanan evlerin yerine yenileri yapılana kadar köylünün konteynerlerde kalacağını söyledi.

Cansız, köylerinde geçtiğimiz perşembe günü başlayan yangının müdahaleye fırsat bırakmadan evleri tutuşturmaya başladığını aktararak, “15-20 dakika içinde 67 tane ev yanmış hale geldi. Zeytin bahçeleri, evler, 6 traktör, 40 büyükbaş, 25-30 küçükbaş. Hepsi kül oldu” dedi.

Kendi köyündeki yangını, komşu köydeki yangını söndürmek için gittiği sırada öğrendiğini dile getiren Cansız, köyündeki yangın bilgisini aldıktan sonra cami imamına yurttaşların evini tahliye etmesi için anons yaptırdığını belirterek, “Traktörünü alabilen kaçtı” dedi.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Allah Korudu BizleriAllah Korudu Bizleri
Utanmaz !Utanmaz !
Ormanlarımız Yandı Yangın Söndürme Uçaklarımız YokOrmanlarımız Yandı Yangın Söndürme Uçaklarımız Yok
Belediye Başkanı’ndan Bakanlara SitemBelediye Başkanı’ndan Bakanlara Sitem
Bir Anda Alevlerin İçerisinden ÇıktıBir Anda Alevlerin İçerisinden Çıktı
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şenay Akay Evlendi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Allah Korudu Bizleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Utanmaz !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ormanlarımız Yandı Yangın Söndürme Uçaklarımız Yok
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Belediye Başkanı’ndan Bakanlara Sitem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bir Anda Alevlerin İçerisinden Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’dan Yangında Evleri Yananlara Kredi Teklifi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Açıklamalarına Kılıçdaroğlu’ndan Tazminat Davası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fahrettin Altun’a Tepki Yağdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rapçi Şehinşah’tan Olay Gönderme
SON DAKİKA HABERLERİ
Şenay Akay EvlendiAğustos 2, 2021-5:29 pm
Allah Korudu BizleriAğustos 2, 2021-5:20 pm
Utanmaz !Ağustos 2, 2021-5:17 pm
Ormanlarımız Yandı Yangın Söndürme Uçaklarımız YokAğustos 2, 2021-5:12 pm
Rapçi Şehinşah’tan Olay GöndermeAğustos 2, 2021-3:11 pm
Gözyaşlarına Boğuldu !Ağustos 2, 2021-2:23 pm
Sevilay Yılman’dan Şeyma Subaşı’na Sert SözlerAğustos 2, 2021-1:32 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Korktuğu Başına Geldi
Ebru Gündeş Reza Zarrab’a Boşanma Davası Açtı
Korkunç Yangın
Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı Aşk Yaşıyor!
Musilaj Balıklarda Zehir Etkisi Yaratır Mı ?

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.