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Merkez Bankası’nın faiz kararına dolar ve altından ilk tepki

Merkez Bankası’nın faiz kararına dolar ve altından ilk tepki
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Ağustos 2023 - 16:01

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 17,5’ten yüzde 25’e çıkarmasının ardından, dolarda yaklaşık 70 kuruşluk bir gerileme oldu. Karar öncesi 27,30 seviyesinde bulunan dolar, karar sonrası 26,45’e kadar düştü.

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