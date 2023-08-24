Merkez Bankası’nın faiz kararına dolar ve altından ilk tepki

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 17,5’ten yüzde 25’e çıkarmasının ardından, dolarda yaklaşık 70 kuruşluk bir gerileme oldu. Karar öncesi 27,30 seviyesinde bulunan dolar, karar sonrası 26,45’e kadar düştü.
Merkez Bankası bugünkü toplantısında politika faizini yüzde 25’e yükseltti. Piyasada ortalama beklenti 250 baz puan iken bugün imza atılan artış 750 baz puan oldu.
Dolar faiz kararı öncesi 27.30 TL seviyesinde işlem görürken karar açıklandıktan sonra 26.45 TL seviyesine geriledi.
Gram altın ise 1684 lira seviyesinde işlem görürken 1620 lira seviyesine geriledi.