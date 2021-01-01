Binlerce Beğeni Aldı

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol alan Pelin Karahan tatil pozlarıyla dikkat çekti. Bikinisiyle poz veren 36 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.
Pelin Karahan, başrolünde oynadığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonu için önümüzdeki günlerde sete çıkacak.
Ünlü oyuncu zorlu çekim süreci öncesinde tatilde enerji depoluyor.
Instagram’da 4,3 milyon takipçisi olan Karahan, tatilde bikinisiyle objektif karşısına geçti.
O anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Pelin Karahan’ın pozlarına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.
İşte o kareler…