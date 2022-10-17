Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı…

Billur Kalkavan’ın ölüm haberi herkesi derinden üzdü. Billur Kalkavan’ın bir vasiyeti olup olmadığı merak edilirken, ünlü oyuncunun erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı’dan yürek dağlayan açıklama geldi.

Ocak ayında yakalandığı Akciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gören Billur Kalkavan, cumartesi günü saat 3.45’te yaşamını yitirdi.

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Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

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Cenaze ile ilgili detayları ise Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Billur Kalkavan, 17 Ekim’de Zincirlikuyu Camii’nde ikindi ezanına müteakip cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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Billur Kalkavan’ın ölüm haberi herkesi derinden üzerken ünlü oyuncunun sevgilisinden vasiyet açıklaması geldi.

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‘ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDU…’ Kalkavan’ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Habertürk’e yaptığı açıklama ile yürekleri dağladı.

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Sevgilisinin ölümüyle yıkılan Bahadırlı vasiyet konusu sorulunca şunları söyledi:

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“Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu.”

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“O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu…”

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“O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi.”

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“Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu.”

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BİLLUR KALKAVAN KİMDİR? Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul’da Abdülmecid’in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa’nın torunu olarak dünyaya geldi.

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1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş’ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı.

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Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi’nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD’de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi’nden psikoloji dersleri aldı.

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1980’li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.

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BİLLUR KALKAVAN FİLMLERİ 1969 Ayrı Dünyalar Billur 1978 Sultan Aslı 1993 Mavi Sürgün Sare İsmet Hanım 1995 Gece Otostopçusu İlkay 2000 Ölüm Peşimizde 2008 Kraliçe Fabrika’da 2008 Mezuniyet 2015 Çarşı Pazar Şenay 2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

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