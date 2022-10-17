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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı…

Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı…
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17 Ekim 2022 - 14:37
Billur Kalkavan’ın ölüm haberi herkesi derinden üzdü. Billur Kalkavan’ın bir vasiyeti olup olmadığı merak edilirken, ünlü oyuncunun erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı’dan yürek dağlayan açıklama geldi.
Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 1

Ocak ayında yakalandığı Akciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi gören Billur Kalkavan, cumartesi günü saat 3.45’te yaşamını yitirdi.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 2

Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar enfeksiyonu nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 3

Cenaze ile ilgili detayları ise Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından paylaştı.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 4

Billur Kalkavan, 17 Ekim’de Zincirlikuyu Camii’nde ikindi ezanına müteakip cenaze namazının kılınmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 5

Billur Kalkavan’ın ölüm haberi herkesi derinden üzerken ünlü oyuncunun sevgilisinden vasiyet açıklaması geldi.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 6

‘ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDU…’

Kalkavan’ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı, Habertürk’e yaptığı açıklama ile yürekleri dağladı.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 7

Sevgilisinin ölümüyle yıkılan Bahadırlı vasiyet konusu sorulunca şunları söyledi:

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 8

“Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu.”

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 9

“O kadar mücadeleci, umutlu ve hayat doluydu. Son ana kadar da o halini korudu…”

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 10

“O haldeyken vasiyet bırakma aklına bile gelmemiştir, benim de aklıma gelmedi.”

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 11

“Hiç öyle bir konuşma yapmadık. Her şey yolunda gidiyordu ama enfeksiyondan dolayı kalbi çok yoruldu.”

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 12

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962 yılında İstanbul’da Abdülmecid’in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa’nın torunu olarak dünyaya geldi.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 13

1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş’ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 14

Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi’nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD’de tamamladı ve Kaliforniya Üniversitesi’nden psikoloji dersleri aldı.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 15

1980’li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 yılında Turkcell reklamında oynadı. Aynı yıl HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı. 26 Ekim 2021 yılında annesi Nuyan Kalkavan hayatını kaybetti.

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 16

BİLLUR KALKAVAN FİLMLERİ

1969 Ayrı Dünyalar Billur

1978 Sultan Aslı

1993 Mavi Sürgün Sare İsmet Hanım

1995 Gece Otostopçusu İlkay

2000 Ölüm Peşimizde

2008 Kraliçe Fabrika’da

2008 Mezuniyet

2015 Çarşı Pazar Şenay

2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn

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Billur Kalkavan’ın sevgilisi ilk kez anlattı! Vasiyet açıklaması yürekleri dağladı… - Sayfa 17

BİLLUR KALKAVAN DİZİLERİ

1992 Aşık Oldum Afet

1994 Sonradan Görmeler

1996 Tatlı Kaçıklar Emel

1996 Şahin

1997 Böyle mi Olacaktı Nazan

1998 Eyvah Babam Belkıs

2000 Eyvah Kızım Büyüdü Filiz

2002 Azad Canan

2002 Reyting Hamdi

2003 Patron Kim? 2004 Metro Palas Seda

2005–2006 Ihlamurlar Altında Handan Tekiner

2008 Bir Avuç Huzur

2008 Servet Avcısı Nejla

2012 Acayip Hikayeler Ayten

2012 Trophy Türk Kendisi Yarışmacı

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