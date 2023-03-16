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AFAD son dakika duyurdu: Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi!

AFAD son dakika duyurdu: Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem oldu! Çevre illerden de hissedildi!
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16 Mart 2023 - 15:52

Son dakika.. AFAD, Saat 13.55’te Bolu’da 4.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 13:55’te Bolu merkezde meydana gelirken İstanbul, Ankara ve Düzce olmak üzere pek çok çevre ilde de hissedildi. Sosyal medyada Bolu depremi hakkında pek çok mesaj yayınlanırken son depremler listesi tekrar gündeme geldi. İşte son dakika deprem haberinin ayrıntıları…

AFAD’ın verilerine göre saat 13.55’te merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Ankara ve Düzce’den de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin mesaj paylaştı.

AFAD’dan yapılan açıklamada “Bolu ilimizde saat 13.55’te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denildi. Depremin derinliği 8.13 kilometre olarak açıklandı.İSTANBUL, ANKARA VE DÜZCE’DEN DE HİSSEDİLDİBolu’daki Deprem İSTANBUL, Ankara ve Düzce’den de hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depreme ilişkin mesajlar paylaştı.

16 Mart 2023 , Perşembe 14:03

AFAD’ın verilerine göre saat 13.55’te merkez üssü Bolu olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Ankara ve Düzce’den de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depreme ilişkin mesaj paylaştı.

AFAD’dan yapılan açıklamada “Bolu ilimizde saat 13.55’te 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” denildi. Depremin derinliği 8.13 kilometre olarak açıklandı.

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Bolu’da 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandıMerkez üssü Bolu olan, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü. AFAD verilerine göre merkez üssü Bolu olan, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü.

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İSTANBUL, ANKARA VE DÜZCE’DEN DE HİSSEDİLDİBolu’daki Deprem İSTANBUL, Ankara ve Düzce’den de hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depreme ilişkin mesajlar paylaştı.

AFAD son dakika duyurdu: Boluda 4.8 büyüklüğünde deprem oldu Çevre illerden de hissedildi

AFAD’DAN İLK AÇIKLAMAAFAD Başkanı Yunus Sezer, “Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım” dedi.Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada ise, “İlimizde saat 13.55’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” açıklamasında bulundu.

AFAD son dakika duyurdu: Boluda 4.8 büyüklüğünde deprem oldu Çevre illerden de hissedildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın twitter hesabından yaptığı paylaşımda “13.55’te Bolu merkezli AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle İstanbul’da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.” ifadeleri yer aldı. PROF. DR. ERSOY: İZLENMESİ GEREKEN BİR DEPREMCNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bolu’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi…1999’da art arda 2 tane deprem olmuştu. Bir tanesi Kocaeli, diğeri Düzce depremi olmuştu. Düzce depreminin yaratan fayın Doğu’daki ucu Bolu Dağı’na kadar gelmişti. Bizim bilgilerimiz şunu söyler: Bir bölgede deprem olmuşsa depremi yaratan fay boyunca deprem olursa uzun süre deprem olmaz. Bugün 4.8 büyüklüğündeki deprem Düzce depreminin Doğu’sunda olduğu için izlememiz gerekiyor. 4.8 önemli izlenmesi gereken bir deprem olarak duruyor.Büyük deprem olmadan öncü depremi bilme şansımız yok, fakat olduğu yer açısından bir değerlendirme yaptığımız zaten. 4.6, 4.8 büyüklüğündeki depremler geçtiğimiz yıllar içerisinde oldu. O zaman da aynı şeyi söyledik. Büyük bir deprem beklentisi değil demiştik. Şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar.

“ARTÇILAR 1-2 GÜN SÜREBİLİR”Ortalama bir derinlik. Sığ sayılabilir. İstanbul’dan da hissedildi deniliyor. Sığ olmasının geniş bir çevrede hissedilmesinde büyük bir önemi var. 4.7’nin altında artçılar beklenmekte. 1-2 gün sürebilir.Elbette yıkıcı bir deprem değildir ama hissedilebilir bir deprem. Bunu binalarda hisseden vatandaşların korkması normaldir.
Ardından büyük bir bekliyoruz demek değil bu ama alışkanlık olarak 4.5 üzerindeki depremlerde sokağa çıkıp hava almayı gerçekleştiririm.44 yada 43 depremi var. Adapazarı depremi var. Onun dışında elbette depremler oluyor. Geçtiğimiz aylarda 6 büyüklüğünde deprem olmuştu Düzce’de. Maraş depreminin olduğu yerlere uzak kalabilir ama ülkemizde son aylarda ciddi bir aktivite var. Maraş depremi kendi fay hattı üzerinde değil komşu ülkelerdeki fay zonlarını da rahatsız etti. Doğu Anadolu fay üzerinde değil, onlardan uzak yerlerde bu huzursuzluk. Mutlaka büyük bir deprem gelecektir anlamı yoktur. Malatya’da Kayseri’de olsun olan depremler çok küçük depremler değil. 4.8 büyüklüğünü de küçümsememeyiz.

KAYNAK:posta.com.tr
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