Sabancı Holding, Sabancı İklim Teknolojileri’nde sermaye artırdı

Sabancı Holding, ABD’de yenilenebilir enerji şirketi kurdu.

Holding Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeni ekonomi odaklı büyüme, küresel ayak izini pekiştirme ve geleceğin teknolojilerini geliştirme stratejileri doğrultusunda, tek ve kurucu ortağı olduğu, yenilebilir enerji ve iklim teknolojileri alanlarında yatırım yapmak üzere Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulduğunu duyurdu.

Açıklamada Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. çatısı altında yurt dışı yenilebilir enerji santral yatırımları ve başta ABD ve Avrupa merkezli olmak üzere çeşitli girişim sermayesi fonlarına ve start-up’lara stratejik yatırımlar yapılmasının hedeflendiği belirtildi.