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Sabancı Holding, Sabancı İklim Teknolojileri’nde sermaye artırdı

Sabancı Holding, Sabancı İklim Teknolojileri’nde sermaye artırdı
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17 Ekim 2022 - 12:29

Sabancı Holding Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.’nin sermayesini 2,96 milyar liraya çıkardığını duyurdu.

Sabancı Holding, yenilebilir enerji ve iklim teknolojileri alanlarında yatırım yapmak üzere kurduğu Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.’nin sermayesini 1,87 milyar lira artırarak 2,96 milyar liraya çıkardığını duyurdu.

Sabancı Holding, ABD’de yenilenebilir enerji şirketi kurdu.

Holding Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada yeni ekonomi odaklı büyüme, küresel ayak izini pekiştirme ve geleceğin teknolojilerini geliştirme stratejileri doğrultusunda, tek ve kurucu ortağı olduğu, yenilebilir enerji ve iklim teknolojileri alanlarında yatırım yapmak üzere Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. unvanlı yeni bir şirket kurulduğunu duyurdu.

Açıklamada Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş. çatısı altında yurt dışı yenilebilir enerji santral yatırımları ve başta ABD ve Avrupa merkezli olmak üzere çeşitli girişim sermayesi fonlarına ve start-up’lara stratejik yatırımlar yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

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