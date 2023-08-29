İbrahim Çelikkol ile Dilan Çiçek Deniz’i buluşturan ‘Kadınım’ dizisinde kriz çıktı

İbrahim Çelikkol ile Dilan Çiçek’i buluşturan ATV’nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizisi ‘Kadınım’ sete çıkmadan büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı.