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HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Kasım 2024 - 17:02

Kanal 7’nin başarılı yapımı Esaret Dizisinin başrol oyuncuları Mahassine Merabet ve Cenk Torun, Magazinci.com’un ödül töreninde “Yılın Yıldız Dizi Çifti” ödülüne layık görüldü. Cenk Torun, gecede yakışıklılığıyla dikkat çekerken, Mahassine Merabet ise güzelliğiyle geceye damga vurdu. Tümay Özokur Akademi’sinden mezun olan Mahassine Merabet ve Cenk Torun’un menajerliklerini de yine duayen bir isim olan Tümay Özokur üstlenmiş.

Yetenekli genç oyuncuları keşfedip şöhret basamaklarına taşımasıyla bilinen Tümay Özokur, gecede iki oyuncusunun da yanındaydı. Anlaşılan bu yetenekli iki oyuncu başarılarından daha çok söz ettirecek…

 

Tümay Özokur Akademi’sinden mezun olan Mahassine Merabet ve Cenk Torun

Mahassine Merabet, gecenin sahibi Nurettin Soydan, Cenk Torun

ve bu başarılı iki oyuncunun menajerliğini üstlenen Tümay Özokur…

 

Tümay Özokur 1968 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bursa’da tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra yazılı ve görsel basının birçok kolunda görev yaptı.
Tümay Özokur’un Kariyeri

Ablası vesilesiyle Flash TV‘de sektörle tanıştı. Birçok programın yapımcılığını, yönetmenliğini ve sunuculuğunu üstlendi. Flash TV’de Akşamdan Akşama, Düğünümüz Var, Günden Geceye programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı.1999 yılında Türkiye’nin ilk oyunculuk ajansı Tümay Özokur Kariyer ve Şöhret Yönetimi’nin kurdu. Sanatın ve sanatçının ölümsüzlüğüne inanan Özokur, Türkiye’de televizyon, sinema ve tiyatronun usta isimlerine menajerlik hizmeti vermektedir. 2014 yılının Ocak ayında; oyunculuk sektörüne bilinçli oyuncu adaylarını kazandırabilmek amacıyla “Tümay Özokur Atölye” adında atölye kurmuştur.

Tümay Özokur’un Yapımcısı Olduğu Filmler

  • 2010 – Anı Yaşamak (Sinema Filmi)

  • 1997 – Yasemince (Yapım Koordinatörü)(TV Dizisi)

  • 1996 – Gurbetçiler (Yapım Koordinatörü) (TV Dizisi)

Tümay Özokur’un Oyuncu Seçimi (Cast Direktörü)
  • 2014 – Ne Diyosuun! (Cast Direktörü) (TV Dizisi)
  • 2014 – Kardeş Payı (Cast Direktörü) (TV Dizisi)
  • 2014 – Kabe (Casting) (Sinema Filmi)
  • 2012 – Kaos Örümcek Ağı (Casting) (Sinema Filmi)
  • 2012 – Evlerden Biri (Cast Direktörü) (TV Dizisi)
  • 2012 – Elveda Katya (Cast Direktörü) (Sinema Filmi)
  • 2012 – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (Cast Direktörü) (TV Dizisi)
  • 2011 – 2012 – Yamak Ahmet (Cast Direktörü) (TV Dizisi)
  • 2011 – 2013 – Pis Yedili (Cast Direktörü) (TV Dizisi)
  • 2011 – Arka Sıradakiler 5. Sezon (Cast Direktörü) (TV Dizisi)
  • 2010 – Çakallarla Dans (Cast Direktörü) (Sinema Filmi)
  • 2010 – Sensiz Yaşayamam (Cast Direktörü) (TV Dizisi)
  • 2010 – 3 Harfliler: Marid (Türkiye Casting) (Sinema Filmi)
  • 2009 – Sıkı Dostlar (Cast Direktörü) (TV Dizisi)
  • 2009 – Sizi Seviyorum (Cast Direktörü) (Sinema Filmi)
  • 2009 – Adab-ı Muaşeret (Cast Direktörü) (Sinema Filmi)
  • 2008 – Dilber’in Sekiz Günü (Cast Direktörü) (Sinema Filmi)
  • 2008 – Destere (Casting) (Sinema Filmi)
  • 2008 – Ali’nin Sekiz Günü (Cast Direktörü) (Sinema Filmi)
  • 2006 – 2008 – Doktorlar (Cast Direktörü) (TV Dizisi)
  • 2005 – Sinema Bir Mucizedir / Büyülü … (Cast Direktörü) (Sinema Filmi)
  • 2005 – Döngel Karhanesi (Casting) (Sinema Filmi)
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