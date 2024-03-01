Kanal 7’nin başarılı yapımı Esaret Dizisinin başrol oyuncuları Mahassine Merabet ve Cenk Torun, Magazinci.com’un ödül töreninde “Yılın Yıldız Dizi Çifti” ödülüne layık görüldü. Cenk Torun, gecede yakışıklılığıyla dikkat çekerken, Mahassine Merabet ise güzelliğiyle geceye damga vurdu. Tümay Özokur Akademi’sinden mezun olan Mahassine Merabet ve Cenk Torun’un menajerliklerini de yine duayen bir isim olan Tümay Özokur üstlenmiş.

Yetenekli genç oyuncuları keşfedip şöhret basamaklarına taşımasıyla bilinen Tümay Özokur, gecede iki oyuncusunun da yanındaydı. Anlaşılan bu yetenekli iki oyuncu başarılarından daha çok söz ettirecek…

Tümay Özokur Akademi’sinden mezun olan Mahassine Merabet ve Cenk Torun

Mahassine Merabet, gecenin sahibi Nurettin Soydan, Cenk Torun

ve bu başarılı iki oyuncunun menajerliğini üstlenen Tümay Özokur…

Tümay Özokur 1968 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Bursa’da tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversiteden mezun olduktan sonra yazılı ve görsel basının birçok kolunda görev yaptı.

Tümay Özokur’un Kariyeri

Ablası vesilesiyle Flash TV‘de sektörle tanıştı. Birçok programın yapımcılığını, yönetmenliğini ve sunuculuğunu üstlendi. Flash TV’de Akşamdan Akşama, Düğünümüz Var, Günden Geceye programlarının yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı.1999 yılında Türkiye’nin ilk oyunculuk ajansı Tümay Özokur Kariyer ve Şöhret Yönetimi’nin kurdu. Sanatın ve sanatçının ölümsüzlüğüne inanan Özokur, Türkiye’de televizyon, sinema ve tiyatronun usta isimlerine menajerlik hizmeti vermektedir. 2014 yılının Ocak ayında; oyunculuk sektörüne bilinçli oyuncu adaylarını kazandırabilmek amacıyla “Tümay Özokur Atölye” adında atölye kurmuştur.

Tümay Özokur’un Yapımcısı Olduğu Filmler

2010 – Anı Yaşamak (Sinema Filmi)

1997 – Yasemince (Yapım Koordinatörü)(TV Dizisi)

1996 – Gurbetçiler (Yapım Koordinatörü) (TV Dizisi)