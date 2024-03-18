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1 milyon TL’lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı

1 milyon TL’lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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18 Mart 2024 - 15:24

Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar yaşandı. Berk Göktaş isimli genç yarışmacı 1 milyon TL’lik ödüle ulaşırken büyük ödül sorusunu görmeye hak kazandı. O anlarda Kenan İmirzalıoğlu ise kendini tutamadı.

1 milyon TL'lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı - Sayfa 1

Uzun yıllardır ekranda olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine heyecan doruktaydı. Berk Göktaş isimli yarışmacı tüm sorulara doğru yanıt vererek neredeyse büyük ödüle geldi.

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1 milyon TL'lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı - Sayfa 2

İŞTE 1 MİLYON TL’LİK SORU

Yarışmacı verdiği yanıtlarla 1 milyon TL’lik ödüle ulaştı. Gelecek hafta ise Berk Göktaş büyük ödül sorusunu açtıracak. 5 milyon TL’lik soruyu açtıracak olan yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu da sessiz kalmadı.

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1 milyon TL'lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı - Sayfa 3

“YÜREĞİNE AKLINA SAĞLIK”

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyı tebrik ederek, “Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni” dedi.

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1 milyon TL'lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı - Sayfa 4

Ünlü sunucu yarışmacıya nasıl hissettiğini sorunca yarışmacı, “Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım” dedi.

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1 milyon TL'lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı - Sayfa 5

Yarışmacının 11’inci soruda karşısına, “23 Nisan 1920’de açılan TBMM’nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?” çıktı.

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1 milyon TL'lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı - Sayfa 6

Yarışmacı, seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 47’si ‘C- Miralay İsmet, Malatya’ cevabını verdi. Ancak başarılı yarışmacı, soruya ‘D- Fevzi Paşa, Kozan’ cevabını verdi.

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1 milyon TL'lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı - Sayfa 7

Yarışmacı doğru cevap vererek 1 milyon TL’lik ödüle ulaştı.

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1 milyon TL'lik ödüle ulaştı! Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamadı - Sayfa 8
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