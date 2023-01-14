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Beştepe’den Suriye’ye kara harekatı mesajı!

Beştepe’den Suriye’ye kara harekatı mesajı!
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14 Ocak 2023 - 23:58
Yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle görüşen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Tehditlerin düzeyine bağlı olarak Suriye’de her an bir kara harekatı mümkündür” dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, bir grup yabancı medya temsilcisi ile İstanbul’da görüşerek Ankara’nın uluslararası gündeme ilişkin görüşlerini açıkladı.

Söz konusu görüşmede Suriye meselesini de ele alan Kalın, Türkiye’nin Suriye’de “her an askeri bir operasyona başlayabileceğini” söyledi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, olası bir harekat konusunu değerlendiren Kalın, 2022’de Aralık ayı sonunda Türkiye ve Suriye savunma bakanları arasında Moskova’da yapılan görüşmeyle başlatılan “siyasi süreci desteklemeye devam ettiklerine dair” güvence verdi. Fakat Kalın, “Alınan tehditlerin düzeyine bağlı olarak her an kara harekatı mümkündür” dedi.

İbrahim Kalın, Türkiye ve Suriye dışişleri bakanlarının şubat ayı ortasında yapılması planlanan görüşmesinden önce, iki ülkenin savunma bakanlarının yeni bir toplantı yapacağını da açıkladı.

Suriye topraklarında YGP’nin varlığına dikkat çeken Kalın, “Biz sınırlarımızda güvenlik istiyoruz. Suriye devletinin çıkarlarını ya da Suriyeli sivilleri asla hedef almıyoruz” diye konuştu.

Kalın, Türkiye’nin 2019’daki son Suriye operasyonunun ardından, “Rusya ve ABD tarafından vaat edilen güvenlik garantilerinin tutulmadığını” ve YPG’nin söz verildiği gibi sınırdan 30 kilometre geriye çekilmediğini belirtti.

“SÜRE DARALIYOR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 2023 seçimlerinden önce İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onaylamak için “sürenin daraldığını” da vurguladı.

Mayıs ayında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine atıfta bulunan Kalın, “Haziran’daki NATO zirvesinden önce NATO’ya katılmak isterlerse bir zaman sorunumuz var. Seçimlerden bir süre önce Meclis’in tatile gireceğini düşünürsek, tüm bunları yapmak için 2-2,5 aylık bir zaman söz konusu” dedi.

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