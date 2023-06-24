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Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız…

Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
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24 Haziran 2023 - 12:38
Medya patronu Acun Ilıcalı verdiği röportajda yaptığı harcamalarını anlattı. Yılın pek çok zamanını farklı ülkelerde geçiren Acun en çok uçak masrafından yakındı. İşte Acun Ilıcalı’nın uçak masrafına dair tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… - Sayfa 1

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı son olarak 19 yaşındaki kızı Leyla’ya aldığı lüks araba ile çok konuşulmuştu. Ilıcalı, bu defa açıklamalarıyla gündem oldu. Acun en çok uçak masrafından yakındı. İşte Acun Ilıcalı’nın uçak masrafına dair tüm detaylar…

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Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… - Sayfa 2

Sibel Arna’nın YouTube’daki programı ‘Ne olursan Ol Rahat Ol’a konuk olan Acun Ilıcalı, hakkında merak edilenleri anlattı.

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Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… - Sayfa 3

Acun Ilıcalı’nın uçak maliyetinden yakındığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… - Sayfa 4

Programda Ilıcalı “Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli” dedi.

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Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… - Sayfa 5

“O kadar hesapsız bir insan değilim” diyen Acun Ilıcalı uçakla bir yere gittiğinde iki işi bir araya getirerek hareket ettiğini belirti.

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Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… - Sayfa 6

Yeme içme konusunda tasarruf yapmadığını söyleyen Acun Ilıcalı uçak masrafını söyleyince ağızlar açık kaldı.

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Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… - Sayfa 7

Acun “Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum” dedi.

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Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… - Sayfa 8

O açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

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Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… - Sayfa 9

ACUN ILICALI’DAN KIZI LEYLA’YA MİLYONLUK HEDİYE

Kızlarına olan bağlılığı ile bilinen ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 4 kız çocuğu babası ve bir kız torun sahibi olan Acun Ilıcalı son olarak Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla’ya geçtiğimiz günlerde lüks bir araba hediye etti.

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Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… - Sayfa 10

Zeynep Yılmaz’la yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı’ya araba hediye eden Acun Ilıcalı, “İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?” diye sorduğu kızı Leyla’dan “Sen yanımda olunca değil” cevabını aldı.

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Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız… - Sayfa 11

O anlar kızlarına düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı’nın sosyal medya takipçilerini duygulandırdı.

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