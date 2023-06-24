Acun Ilıcalı’nın uçak masrafı dudak uçuklattı! Duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız…

Medya patronu Acun Ilıcalı verdiği röportajda yaptığı harcamalarını anlattı. Yılın pek çok zamanını farklı ülkelerde geçiren Acun en çok uçak masrafından yakındı. İşte Acun Ilıcalı’nın uçak masrafına dair tüm detaylar…

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı son olarak 19 yaşındaki kızı Leyla’ya aldığı lüks araba ile çok konuşulmuştu. Ilıcalı, bu defa açıklamalarıyla gündem oldu. Acun en çok uçak masrafından yakındı. İşte Acun Ilıcalı’nın uçak masrafına dair tüm detaylar…

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Sibel Arna’nın YouTube’daki programı ‘Ne olursan Ol Rahat Ol’a konuk olan Acun Ilıcalı, hakkında merak edilenleri anlattı.

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Acun Ilıcalı’nın uçak maliyetinden yakındığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Programda Ilıcalı “Uçakla bir yere gitmek çok maliyetli” dedi.

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“O kadar hesapsız bir insan değilim” diyen Acun Ilıcalı uçakla bir yere gittiğinde iki işi bir araya getirerek hareket ettiğini belirti.

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Yeme içme konusunda tasarruf yapmadığını söyleyen Acun Ilıcalı uçak masrafını söyleyince ağızlar açık kaldı.

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Acun “Uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar. O noktada ben de ekonomi yapıyorum” dedi.

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O açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

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ACUN ILICALI’DAN KIZI LEYLA’YA MİLYONLUK HEDİYE Kızlarına olan bağlılığı ile bilinen ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 4 kız çocuğu babası ve bir kız torun sahibi olan Acun Ilıcalı son olarak Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla’ya geçtiğimiz günlerde lüks bir araba hediye etti.

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Zeynep Yılmaz’la yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı’ya araba hediye eden Acun Ilıcalı, “İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?” diye sorduğu kızı Leyla’dan “Sen yanımda olunca değil” cevabını aldı.

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