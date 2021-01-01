Daha önce ‘Meryem’, ‘İçerde’, ‘Akrep’, ‘Kara Para Aşk’ gibi dizilerde rol alan oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Maslak’ta bulunan özel bir hastanenin bahçesinde hava alırken görüntülendi.

Tekerlekli sandalyesinde oturduğu sırada görüntülenen 30 yaşındaki oyuncunun hasta ve yorgun olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Oyuncu, böbrek iltihabı rahatsızlığı sebebiyle, beş gündür hastanede yattığını belirtti. Özdemir, “Şu an iyiyim. Üç gün daha kalacağım” diye konuştu.

Güzel oyuncu, sözlerine, “Üç gün daha hastanede kalacağım. Beni bu halde çekmezseniz sevinirim” şeklinde devam etti.