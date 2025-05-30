ÜNLÜ ŞARKICI 39 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Şimal, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. 39 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının vefat haberi müzik camiasında büyük üzüntü yarattı.

Ünlü şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseri teşhisi almış ve zorlu bir tedavi süreciyle hastalığı yenmişti. Ancak 2024 yılında yapılan rutin kontrollerde beyninde tümör tespit edilen sanatçı, 8 saat süren bir ameliyat geçirmişti.

4 Mayıs 2025’te yeniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şimal, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sanatçının sağlık durumu ciddiyetini korurken, bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.

Acı Haberi Eşi Duyurdu

Şimal’in ölüm haberini, eşi Necati Arıcı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Arıcı paylaşımında, “Eşim Şimal Gülen hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası’na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir.” ifadelerine yer verdi.

Müzik Dünyası Yasta

Şimal’in genç yaşta vefatı, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu. Sanatçının ölümü sonrası sosyal medyada taziye mesajları yağdı.