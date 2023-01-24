Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’na bir zam daha! Yeni sözleşme ve çıkış maddesi…

Galatasaray bir yandan şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor, bir yandan da dış transferde hareketli saatler yaşıyor. Ancak sarı kırmızılı yönetim iç transferde de ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibinin, yıldız oyuncuyla zamlı yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Transfer döneminin başlamasıyla girişimlerine devam eden Galatasaray ‘da, bir yandan da kulüp içi dengeler için kararlar alınıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Kerem Aktürkoğlu için zamlı sözleşme kararı aldı.

Fanatik’in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’daki üçüncü imzasını atmak üzere… 2020 yazında Erzincan’dan transfer edilen Kerem, kısa sürede ortaya koyduğu performansla Aralık 2021’de zamlı mukaveleye imza atmış ve yıllık maaşını 10 milyon liraya çıkarmıştı.

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyduktan sonra bir anda vites yükselten 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bir zamlı mukaveleye daha imza atmaya hazırlanıyor. Genç yıldızın menajeriyle kulüp yetkililerinin önceki akşam bir araya geldiği ve sözleşme şartlarında mutabakata varıldığı öğrenildi.

İŞTE ALACAĞI RAKAM

Kerem’in yeni maaşının 1 milyon Euro seviyesine karşılık olarak 20 milyon Lira bandında bir rakama karşılık geleceği belirtiliyor. Galatasaray’ın yanı sıra Türk Milli Takımı formasıyla da yıldızını parlatan Kerem Aktürkoğlu’nu özellikle Fransa, Almanya ve İspanya’dan kulüpler ciddi olarak takip ediyor.

Hatta Sarı-Kırmızılı kulübe ara transfer döneminin sonuna doğru önemli teklifler gelebileceği ifade ediliyor. Galatasaray’da plan Kerem’i sezon sonuna kadar kadroda tutup Şampiyonlar Ligi avantajıyla beraber daha yüksek rakamlara satabilmek. Bu sezon 22 resmi maçta 8 gol 3 asistlik bir performans ortaya koyan Kerem’in de Galatasaray’la şampiyonluk yaşadıktan sonra yurt dışına gitmeyi planladığı, gelen haberler arasında.

Çıkış maddesi de olacak

Bu arada Kerem’in yeni sözleşmesinde bir çıkış maddesinin olacağı da öğrenildi. Ancak son rakam konusunda kesin bir mutabakata varılamadığı bildirildi. Galatasaray Yönetimi, sözleşmede en azından 25 milyon Euro gibi bir rakam yer almasını istiyor.

Kerem cephesinde maksimum 15 milyon euroluk bir beklenti söz konusu. Ancak bu pürüzün de bugün veya yarın çözülmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.