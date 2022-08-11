Fenerbahçe’den savunmaya bomba hamle! Milli oyuncu ile görüşmeler başladı

11 OYUNCU İMZA ATTI

Sarı-lacivertliler Portekizli teknik adamın talebi doğrultusunda şu ana kadar tam 11 oyuncuyu renklerine kattı. Savunmaya Marsilya’dan Luan Peres, Flamengo’dan Gustavo Henrique ve Al Ahli’den Ezgjan Alioski dahil edildi. Berke Özer’le yolların ayrılması sonrası Göztepe’den İrfan Can Eğribayat ‘yedek kaleci’ olarak transfer edildi. Orta saha, Jorge Jesus’un eski öğrencisi Willian Arao ile güçlendirildi.

Yönetim hücum bölgesine ise birçok takviye yaptı. Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma gibi önemli isimler renklere bağlandı.

YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANDI

Jesus’un yeni sezon planlarında yer almayan Mesut Özil’in yanı sıra Luiz Gustavo’nun sözleşmesi feshedildi. Serie A’nın köklü kulübü Napoli, Kim Min Jae’nin serbest kalma bedelini ödeyerek Güney Koreli savunmacıyı kadrosuna kattı. Allahyar Sayyadmanesh ile Ozan Tufan, Hull City’e transfer oldu. Arda Okan Kurtulan ise Adana Demirspor’la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BEKLENMEYEN KAYIP

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk haftasında konuk ettiği Ümraniyespor karşısında beklemediği kayıp yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, gol düellosuna sahne olan karşılaşmada iki kez öne geçmesine rağmen 90+3’te Mergim Berisha’nın golüyle yenilgiden kurtuldu. 3-3 sona eren karşılaşmanın ardından spor otoriteleri savunmaya sert eleştiriler yöneltti.

GUSTAVO HENRIQUE ELEŞTİRİLDİ

Kim Min Jae’nin Napoli’ye gitmesinin ardından Flamengo’dan transfer edilen Gustavo Henrique, Ümraniyespor maçında yaptığı hatalar nedeniyle en çok eleştirilere hedef olan isim oldu. Ağır kalması nedeniyle özellikle sosyal medyada tepki alan Brezilyalı stoper, 13 pas hatasıyla Ümraniyespor’dan Lenjani’nin (19) ardından en fazla top kaybı yapan ikinci oyuncu oldu.

AŞKAN ALİ KOÇ, MERT MÜLDÜR İÇİN DEVREYE GİRDİ

Sarı-lacivertli yönetim defansa takviye yapmak için düğmeye bastı. Vole’de yer alan habere göre; Serie A ekibi Sassuolo forması giyen Mert Müldür’ün transferi için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un devreye girdiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanının Galatasaray’ın da transfer gündemine gelen milli futbolcu için temaslara başladığı bildirildi.

SASSUOLO 8 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Sağ bek, sol bek ve stoper mevkisinde oynayabilen 23 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi 8 milyon euro talep ediyor. Galatasaray yönetiminin Mert Müldür için yaptığı teklifi Sassuolo kabul etmemişti. Başkan Ali Koç’un bonservis bedelinin indirimi için pazarlıklara başladığı öğrenildi.

SASSUOLO 2019’DA 5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİ

Yıldız oyuncu daha önce İspanyol ekipleri Sevilla ve Villarreal’in de radarına girmişti. Avusturya’da futbol hayatına başlayan Mert Müldür, Rapid Wien takımında futbol hayatına başladı. 2019 yılında Sassuolo’ya transfer oldu. İtalyan kulübünün bu transfer için kasasından 5 milyon euro çıktı.