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Fenerbahçe’den savunmaya bomba hamle! Milli oyuncu ile görüşmeler başladı

Fenerbahçe’den savunmaya bomba hamle! Milli oyuncu ile görüşmeler başladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Ağustos 2022 - 15:29

Süper Lig’in ilk haftasındaki Ümraniyespor maçında savunmada yapılan hataların ardından Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Sarı-lacivertli kurmaylar, Galatasaray’ın yanısıra Avrupa devlerinin de peşinde olduğu milli yıldız ile temaslara başladı.

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