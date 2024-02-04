Beşiktaş – Trabzonspor maçının VAR’ı belli oldu!

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bu akşam oynanacak olan müsabakada video yardımcı hakem (VAR) olarak Alper Çetin görev yapacak.
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında bu akşam oynanacak olan Beşiktaş – Trabzonspor maçının VAR hakemi Alper Çetin oldu. Karşılaşmada AVAR görevi ise Erhan Engin ve Murat Tuğberk Curbay’a verildi.
Tüpraş Stadı’nda saat 19.00 başlayacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Turgut Doman.