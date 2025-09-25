Beşiktaş, Kayserispor’u 4-0 mağlup etti

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 1. haftasının erteleme mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’u 4-0’lık skorla mağlup etti. Maçta Beşiktaş’ın gollerini 15, 32 ve 58. dakikalarda Rafa Silva ile 45+1. dakikada Tammy Abraham attı.

Beşiktaş’ta yıldızlaşan Rafa Silva, kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda Kayserispor’a karşı sezonun ilk galibiyetini de elde etmiş oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde puanını 9’a yükseltti. Kayserispor ise 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak. Kayserispor ise evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Maçın tamamında Beşiktaş, hücumda etkili bir oyun sergilerken, savunmada da rakibine gol şansı tanımadı. Özellikle Rafa Silva’nın performansı ve Tammy Abraham’ın son dakikadaki golü galibiyetin kesinleşmesini sağladı.