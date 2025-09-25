  1. Haberler
  2. SPOR
  3. 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe kazandı

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe kazandı

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

  1. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ı 85-83 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, ilk çeyrekte öne geçerek avantajı korudu.

Fenerbahçe, ilk devreyi 43-34 önde tamamlarken, üçüncü çeyrekte farkı 17 sayıya kadar çıkardı. Son periyotta Beşiktaş, farkı 2 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe üstünlüğünü korudu ve maçı 85-83 kazandı.

Müsabakada Fenerbahçe’den Devon Hall 23 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle maçın en değerli oyuncusu seçildi. Sarı-lacivertliler, bu zaferle Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 8. kez müzesine götürdü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da kupa töreninde hazır bulundu.

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe kazandı
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp