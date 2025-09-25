38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe kazandı

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’ı 85-83 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, ilk çeyrekte öne geçerek avantajı korudu.

Fenerbahçe, ilk devreyi 43-34 önde tamamlarken, üçüncü çeyrekte farkı 17 sayıya kadar çıkardı. Son periyotta Beşiktaş, farkı 2 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe üstünlüğünü korudu ve maçı 85-83 kazandı.

Müsabakada Fenerbahçe’den Devon Hall 23 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle maçın en değerli oyuncusu seçildi. Sarı-lacivertliler, bu zaferle Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı 8. kez müzesine götürdü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da kupa töreninde hazır bulundu.